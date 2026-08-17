नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) के बाद अब देश के एक और प्रतिष्ठित लॉ संस्थान में सीजेआई सूर्यकांत को बुलाए जाने पर विरोध शुरू हो गया है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किए जाने का विरोध किया गया है।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, NLSIU के छात्रों और पूर्व छात्रों ने शनिवार को एक संयुक्त पत्र जारी कर कहा कि वे NALSAR के छात्रों के साथ ‘बिना शर्त एकजुटता’ (Unconditional Solidarity) जताते हैं। उन्होंने BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के आचरण और अपने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत की प्रस्तावित मौजूदगी पर भी आपत्ति जताई।

‘मुद्दा सिर्फ मुख्य अतिथि का नहीं’

छात्रों और पूर्व छात्रों का कहना है कि यह विवाद सिर्फ इस बात का नहीं है कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होगा। बल्कि यह इस मूल सवाल से जुड़ा है कि क्या देश के शीर्ष विधि संस्थानों के छात्र शक्तिशाली संस्थाओं और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से असहमति जताने की आजादी रखते हैं, बिना अपने पेशेवर भविष्य पर असर पड़ने के डर के।

बयान में कहा गया, ”हम NALSAR के अपने साथी छात्रों के साथ बिना शर्त एकजुटता व्यक्त करते हैं जिन्होंने सत्ता के सामने सच बोलने का साहस और नैतिक प्रतिबद्धता दिखाई है।”

BCI से मांगी बिना शर्त माफी

पत्र में छात्रों और पूर्व छात्रों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से NALSAR के छात्रों और शिक्षकों से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि BCI ने छात्रों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने की कोशिश की। साथ ही यह भी पूछा कि विवादित आदेश जारी करने के लिए BCI अध्यक्ष ने परिषद के आधिकारिक लेटरहेड का इस्तेमाल किस आधार पर किया।

NALSAR विवाद के बाद बढ़ा विरोध

यह विरोध ऐसे समय सामने आया है जब कुछ दिन पहले NALSAR में भी CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध हुआ था। इसके बाद BCI ने 2026 बैच के छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था जिसे बाद में वापस ले लिया गया। BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इस फैसले पर खेद भी जताया था।

सुप्रीम कोर्ट और BCI बहस के केंद्र में

आपको बता दतें कि NLSIU और BCI के बीच लंबे समय से संस्थागत संबंध रहे हैं। विश्वविद्यालय की संचालन व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश और BCI अध्यक्ष की भूमिका भी रही है। साल 2025 में हुए NLSIU दीक्षांत समारोह में तब सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने समारोह की अध्यक्षता की थी जबकि मनन कुमार मिश्रा ने स्वागत भाषण दिया था।

लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि नहीं होंगे CJI सूर्यकांत

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में सीजेआई के मुख्य अतिथि को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। इस बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने की कभी सहमति ही नहीं दी थी।

NALSAR-CJI सूर्यकांत विवाद क्या है? छात्रों के विरोध से BCI के यू-टर्न तक, जानिए पूरा मामला

हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के बीच शुरू हुआ विवाद कुछ ही घंटों में देशभर में चर्चा का विषय बन गया। पहले BCI ने NALSAR के 2026 बैच के सभी छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, फिर उसी दिन उसे वापस भी ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत आखिर कैसे हुई और अब मामला कहां पहुंचा है? आइए समझते हैं।