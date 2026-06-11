तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने गुरुवार सुबह राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। वह ऐसा करने वाले टीएमसी के तीसरे सांसद हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि बंगाल के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है।

बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर प्रकाश चिक बराइक ने कहा, “समय का इंतजार कीजिए।”

पश्चिम बंगाल के आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले प्रकाश चिक बराइक राज्यसभा से इस्तीफे से पहले तक उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा वह जनजातीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे।

चार दिन में तीसरा इस्तीफा

प्रकाश चिक बराइक का इस्तीफा बीते चार दिनों में टीएमसी के लिए तीसरा झटका है। इससे पहले सोमवार को सुखेंदु शेखर रॉय और बुधवार को सुष्मिता देव ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सुष्मिता देव ने इस्तीफे के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा से मुलाकात की थी।

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33 साल की सायोनी घोष टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दोनों की करीबी हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।