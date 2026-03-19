असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में प्रतीक बोरदोलोई ने कांग्रेस के टिकट पर मार्गेरीटा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनके पिता बुधवार को ही लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।

प्रतीक के पिता को बीजेपी ने दिया टिकट – प्रतीक के पिता प्रद्युत बोरदोलोई बीजेपी के टिकट पर दिसपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी द्वारा गुरुवार को जारी की गई 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उनके नाम का भी ऐलान किया गया।

Prateek Bordoloi, Congress candidate from Margherita assembly constituency, has withdrawn his candidacy after his father, Pradyut Bordoloi, joined the BJP.



He sent a letter to Congress President Mallikarjun Kharge. pic.twitter.com/hfalZarN6r — ANI (@ANI) March 19, 2026

प्रतीक ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में प्रतीक ने कहा कि उन्होंने यह कदम अपने पिता के दूसरी पार्टी में शामिल होने गए हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती थी।

प्रतीक ने कहा कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ता के सामने स्थिति साफ रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है।

प्रतीक ने अपने पत्र में यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनका विश्वास और सम्मान बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे और विकास में योगदान करेंगे।

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पहले भूपेन बोरह ने कांग्रेस छोड़ी और फिर जब टिकट बंटवारा हुआ तो लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी कांग्रेस को झटका दे गए। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगे झटकों के चलते प्रियंका गांधी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।