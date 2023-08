Chandryaan-3 को लेकर आई एक और गुड न्यूज़, ISRO चीफ सोमनाथ ने दिया बड़ा अपडेट

इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि सारा डेटा बहुत अच्छे से आ रहा है। सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है।

ISRO चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान-3 मिशन पर बड़ा अपडेट दिया।

चंद्रयान-3 मिशन पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चंद्रयान-3 को लेकर अपडेट देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है। सोमनाथ ने कहा कि सारा डेटा बहुत अच्छे से आ रहा है। सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि 14 दिनों के अंत तक हमारा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। बता दें कि चंद्रयान मिशन पर गए लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर लगातार अपना काम बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा भी पाया गया है, लेकिन यह काम घना है। इसरो ने रविवार को प्रज्ञान रोवर का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वह सुरक्षित तरीके से चल रहा है और अच्छे तरीके से घूम भी रहा है। इसकी फोटो लैंडर विक्रम ने ली है। इसरो ने इसको शेयर करते हुए लिखा, “चंदा मामा पर प्रज्ञान रोवर अच्छे से काम कर रहा है। लैंडर विक्रम उसे ऐसे देख रहा है जैसे मां अपने बच्चों को खेलते हुए प्यार से देखती है। आपको ऐसा नहीं लगता?”

