West Bengal News: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी अपने ही संसदीय क्षेत्र में अम्फान राहत कोष के गबन के आरोपों को लेकर गंभीर कानूनी संकट में फंस गए हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में राहत कोष के वितरण में 250 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है।

भाजपा नेता अभिजीत दास ने इस कथित घोटाले की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन की औपचारिक मांग की है। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में कहा कि 2020 में अम्फान तूफान के बाद राहत पैकेज के तहत मकान बनाने के लिए 20,000 रुपये और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी गई थी। लेकिन आरोप है कि पोर्टल पर कई पक्के मकानों को क्षतिग्रस्त दिखाकर पैसा जारी किया गया।

शिकायत में क्या-क्या आरोप लगाए गए?

यहां तक ​​कि एक ही छत के नीचे कई लोगों को अलग-अलग पैसा दिया गया और रिश्वत लेने के आरोप भी हैं। उपभोक्ताओं के डेटाबेस में गंभीर विसंगतियां पाई गईं। शिकायतकर्ता ने बताया कि एक ही मोबाइल नंबर 13 अलग-अलग लोगों के नामों से जुड़ा हुआ था। इसी तरह, एक अन्य फोन नंबर 8 अलग-अलग उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक ने अलग-अलग बैंक शाखाओं के माध्यम से 20,000 रुपये की सरकारी सहायता राशि निकाली थी।

सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से की थी पूछताछ

इस धोखाधड़ी के अलावा, स्थानीय जमीनी स्तर के बिचौलियों और नेताओं पर भी वास्तविक पीड़ितों से सरकारी राहत राशि प्राप्त करने के नाम पर बड़ी मात्रा में ‘कट-मनी’ या अवैध कमीशन वसूलने का आरोप लगाया गया है। विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी के मामले से लेकर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ टिप्पणियों से जुड़े मामले तक, उन पर पहले से ही दबाव बना हुआ है। हाल ही में, सीआईडी ​​ने उनसे काफी देर तक पूछताछ की है और उन्हें कल, रविवार को फिर से पेश होने का आदेश भी दिया गया है।

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। राजधानी कोलकाता में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…