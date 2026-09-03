कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके के सामने सीजेपी डेमोक्रेटिक के रूप में एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। गुरुवार को राजधानी नई दिल्ली में सीजेपी-डेमोक्रेटिक की शुरुआत की गई। इस दौरान सीजेपी-डी के फाउंडर मनीष ब्रह्मभट्ट ने गुरुवार को अभिजीत दीपके और अरविंद केजरीवाल पर ‘डील’ करन का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी की टीम में सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को शामिल किया गया है।

सीजेपी डेमोक्रेटिक के मनीष ब्रह्मभट्ट ने आम आदमी पार्टी के मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह लोगों को इस्तेमाल करके सत्ता की लालसा पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए केजरीवाल ने मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए मौलवियों को सैलरी दी, गरीब का इस्तेमाल करने क लिए उन्हें मुफ्त का लालच दिया।

#WATCH | Delhi: Founder CJP- Democratic, Manish Brahmbhatt says, "… Arvind Kejriwal is attempting to hijack the recent nationwide movement—a successful campaign driven by the courage of the youth. He has struck a deal with Abhijit Deepke to ensure that decisions align with his… https://t.co/1dFlqwRDEn pic.twitter.com/PnlxIuf9gA — ANI (@ANI) September 3, 2026

जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा कि केजरीवाल और अभिजीत दीपके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अभिजीत दीपके के साथ डील की है और उसके तहत ही आम आदमी पार्टी के लोगों को सीजेपी में शामिल कर टीम बनाई गई है। मनीष ने दावा किया कि सीजेपी की टीम नेशनल कोर टीम में एक भी छात्र नहीं है।

‘एक भी छात्र को कोर टीम में नहीं लिया’

मनीष ने कहा, “एक भी छात्र इन्होंने नहीं लिया नेशनल कोर टीम में। स्पोकपर्सन जो महिला पहले थी, उसके अलावा किसी महिला को शामिल नहीं किया। किसी मुस्लिम मेल फेस को शामिल नहीं किया। जिन सिख समाज ने अपने गुरुद्वारे खोल दिए थे, सबको लंगर बांट रहे थे, एक भी सरदार को इन्होंने शामिल नहीं किया। किसी भी अन्य धर्म, जाति, समुदाय से जुड़े किसी संगठन से जुड़े, किसी लोगों को शामिल नहीं किया।”

उन्होंने आगे कहा, “किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को शामिल नहीं किया। RJD, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, NCP के कार्यकर्ता जो इस आंदोलन के समर्थन में आए थे, और अब पार्टी छोड़कर इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनको भी किसी को शामिल नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ यह एक पॉलिटिकल डील करने वाली CJP बन गई है, केजरीवाल टीम बन गई है।”

झारखंड क्यों नहीं की गई सीजेपी?

मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा कि जब झारखंड में आंदोलन हुआ तो सीजेपी लीडरशिप झारखंड नहीं गई। उन्होंने कहा कि न तो अभिजीत दीपके और न ही 11 अन्य चेहरों में से कोई वहां दिखाई दिया। उन्होंने दावा किया कि जहां भी बीजेपी के अलावा अन्य किसी दल का शासन है, वहां सीजेपी के लोग आंदोलन के लिए नहीं जाएंगे।

कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक के मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए शुरू हुई कॉकरोच मुहिम को हर राज्य में गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा और एक टीम बनाकर आगे बढ़ना होगा।

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अभिजीत दीपके ने कहा कि हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन उस दिन जो हुआ वह थोड़ा असंवेदनशील था। उन्होंने आगे कहा कि वह वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हैं… पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।