बिहार में एक बार फिर पुल गिरने की घटना सामने आई है। वैशाली जिले में गुरुवार को निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से सात मजदूर घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब पुल निर्माण के दौरान गर्डर लॉन्चर की मदद से सामान लोड किया जा रहा था। शुरुआती जानकारी में हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है।

घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों में से तीन को सदर अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल किसी की मौत की सूचना नहीं है, जबकि चार लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

गर्डर लॉन्चर में तकनीकी खराबी की आशंका

पुलिस के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान गर्डर लॉन्चर से कुछ सामान लोड किया जा रहा था। इसी दौरान इसमें तकनीकी खराबी आने की आशंका है, जिसके बाद हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर का पैर दब गया था, जिसे बचाव दल ने मशीन की मदद से बाहर निकाला।

वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि घायलों में तीन लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सही वजह और घटनाक्रम का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।

भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है पुल

यह पुल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। हादसे के बाद निर्माण कार्य और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक हादसे के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना

हादसे को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि घटिया निर्माण सामग्री, खराब गुणवत्ता, मानकों की अनदेखी जांच में अनियमितता और भ्रष्टाचार ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अब मामले को दबाने की कोशिश करेगी।

बिहार में फिर एक पुल गिरा!



वैशाली जिले में भ्रष्टाचार के बोझ से फिर एक ओर निर्माणाधीन पुल गिर जाने से करीब आधा दर्जन मजदूरों के दबने और घायल होने की खबर है। कई मजदूरों की हालत गंभीर है।



घटिया निर्माण सामग्री, खराब गुणवत्ता, मानकों की अनदेखी जांच में अनियमितता और एनडीए नेताओं का… pic.twitter.com/kRclnO00Nx — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 10, 2026

पहले भी गिर चुके हैं बिहार में कई पुल

बिहार में पुलों के गिरने का मुद्दा पहले भी सुर्खियों में रहा है। चार महीने पहले 4 मई को गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल का एक हिस्सा गिर गया था। यह पुल भागलपुर और मिर्जाचिया के साथ-साथ सीमांचल और कोसी क्षेत्र को जोड़ता है।

वहीं, 2024 में बिहार में करीब दो हफ्ते के भीतर 10 पुल गिर गए थे। इसके बाद सरकार ने कथित लापरवाही के मामले में जल संसाधन और ग्रामीण कार्य विभाग के 15 इंजीनियरों को निलंबित किया था।

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