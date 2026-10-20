तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और ‘वी द लीडर्स’ आंदोलन के संस्थापक के. अन्नामलाई ने मंगलवार को कोयंबटूर में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी जिन मुद्दों को उठाना चाहती है, मैं उनका समर्थन करता हूँ।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अन्नामलाई ने संवाददाताओं कहा, “मैं अपने देश में हो रही कुछ घटनाओं को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने कानून अपने हाथ में ले लिया है और न्यायाधीश मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेते हैं।”

पूर्व भाजपा नेता ने कहा, “हो सकता है कि सीजेपी के विरोध करने के कई तरीकों से मैं सहमत न होऊं। उसके कुछ तौर-तरीकों पर भी मुझे आपत्ति हो सकती है। लेकिन यह अलग बात है। जिन सवालों को सीजेपी उठाना चाहती है, मैं उनका पूरी तरह समर्थन करता हूँ।”

के. अन्नामलाई ने सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कहा कि इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन किसी उल्लंघन के आरोप में सीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार करने और फिर जेल में उन्हें परेशान करने से सीजेपी के नेता और मजबूत ही होंगे। उन्होंने कहा, “मुझे इसका डर है। दिल्ली पुलिस अपने इस रवैये से बहुत नुकसान पहुंचा रही है।”

अन्नामलाई ने परिसीमन पर क्या कहा?

इसके अलावा, के. अन्नामलाई ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के परिसीमन संबंधी बयान पर कहा, “केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह परिसीमन को लेकर अपनी योजना के बारे में पूरी पारदर्शिता रखे। मैं लगातार कहता रहा हूं कि भारत में परिसीमन की जरूरत है।”

के . अन्नालाई ने हालांकि यह भी कहा कि परिसीमन निष्पक्ष होना चाहिए, खासकर देश के दक्षिणी राज्यों के लिए, जिन्होंने अपनी आबादी को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह इस प्रक्रिया को चुपचाप या बिना पर्याप्त जानकारी दिए आगे न बढ़ाए। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस मामले पर ध्यान देंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे।”

मोहन भागत के भाषण का स्वागत

पूर्व भाजपा नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी के भाषण पर कहा कि उनके भाषण पर बहुत से लोग बारीकी से नजर रखते हैं। उन्होंने कहा, “जब उन्होंने अमेरिका दौरे के दौरान कहा था कि भारत सभी समुदायों का देश है, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूँ।”

के. अन्नामलाई ने कहा, “आज भी यह सच है कि दुनिया में हमारे देश को लेकर उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है। लोग भारत को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और भारतीय सभ्यता को भी करीब से समझना चाहते हैं। यह जरूरी है कि भारत दुनिया के सामने अपना सबसे अच्छा रूप पेश करे। हमारे नेताओं और नागरिकों को भी उस स्तर पर खरा उतरना चाहिए, जिसकी अपेक्षा हम हमेशा खुद से करते आए हैं।”

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के परिसीमन संबंधी बयान पर अन्नामलाई ने कहा, “केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह परिसीमन को लेकर अपनी योजना के बारे में पूरी पारदर्शिता रखे। मैं लगातार कहता रहा हूं कि भारत में परिसीमन की जरूरत है। लेकिन परिसीमन निष्पक्ष भी होना चाहिए, खासकर देश के दक्षिणी राज्यों के लिए, जिन्होंने अपनी आबादी को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है।

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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने सहयोगी सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका के जेल में होने पर भावुक हो गए। दीपके ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने प्रदर्शनकारियों से घर जाने की अपील भी की है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।