तमिलनाडु के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मंगलवार को मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। ये मुलाकातें अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच हो रही हैं।

खबरों के मुताबिक, पूर्व आईपीएस अधिकारी एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसका दृष्टिकोण उनके सहयोगियों के अनुसार धर्मनिरपेक्ष और तमिल फर्स्ट है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित संगठन को छह से आठ महीनों के भीतर शुरू किया जा सकता है और यह तमिलनाडु में भाजपा और द्रविड़ियन प्रमुख दलों दोनों के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश करेगा।

अन्नामलाई के करीबी लोगों ने कहा कि वे एक ऐसे राजनीतिक मंच बनाना चाहते हैं, जो तमिल पहचान को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है।

यह घटनाक्रम तमिलनाडु में भाजपा की राजनीतिक रणनीतिक को लेकर अन्नामलाई और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच महीनों से चल रहे मतभेद के बाद सामने आया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा द्वारा एआईएडीएमके के साथ दोबारा गठबंधन करने के फैसले और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले उम्मीदवारों के चयन के कुछ पहलुओं से अन्नामलाई नाखुश थे।