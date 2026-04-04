तमिलनाडु बीजेपी ने शुक्रवार को राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। इस सूची में तमिलनाडु बीजेपी के फेस कहे जाने वाले के.अन्नामलाई का नाम न होने पर बड़ी संख्या में लोगों ने हैरानी जताई।
प्रत्याशियों की सूची में नाम न होने पर लगाई जा रही अटकलों को शांत करने के लिए अन्नामलाई ने शनिवार को बयान जारी किया। अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने कोर कमेटी को पहले ही सूचित कर दिया था कि वो किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
अन्नामलाई ने कहा कि सच्चाई यह है कि उन्होंने ही चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, “क्योंकि यह मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है, इसलिए मैं यहां इसे स्पष्ट कर रहा हूं। मैं BJP नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे फैसले का सम्मान किया और मुझे NDA गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने का अवसर दिया।”
पिता के स्वास्थ्य की वजह से नहीं लड़ा चुनाव?
न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, अन्नामलाई ने अपने पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी से उन्हें चुनाव अभियान प्रबंधक की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया था। यही नहीं, उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने से मार्च में इनकार किया था।
शुक्रवार को केरल के कन्नूर में चुनाव प्रचार कर रहे अन्नामलाई ने पार्टी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें “तमिलनाडु के हर उस भाई-बहन” का समर्थन हासिल है, जो “भ्रष्टाचार, सुस्त प्रशासन और द्रमुक के विश्वासघात से तंग आ चुके हैं।”
बीजेपी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसे-किसे उतारा?
बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को अवनाशी सीट से, जबकि तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को मायलापुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन को कोयंबटूर (उत्तर) सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मोदक्कुरिची से कीर्तिका शिवकुमार, विलावंकोड से एस विजयधरानी और थल्ली से नागेश कुमार को टिकट दिया गया है।
सूची के अनुसार, भाजपा ने अपने तीन मौजूदा विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है, जिनमें वरिष्ठ नेता एमआर गांधी भी शामिल हैं, जिन्हें नागरकोइल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।
2021 के विधानसभा चुनावों में तिरुनेलवेली से जीत दर्ज करने वाले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन को इस बार सत्तूर से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में कोयंबटूर (दक्षिण) सीट पर अभिनेता-नेता कमल हासन को हराने वाली वानती श्रीनिवासन को कोयंबटूर (उत्तर) से मैदान में उतारा गया है।
बीजेपी ने पांच महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है, जिनमें अधिवक्ता एस विजयधारनी शामिल हैं, जो कन्याकुमारी जिले के विलावन्कोड विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाएंगी।
विजयधारनी प्रख्यात समाज सुधारक कविमणि देसीगविनायगम पिल्लई की परपोती हैं। उन्होंने 2011, 2016 और 2021 में लगातार तीन बार कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर विलावन्कोड में जीत दर्ज की थी। वह फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गई थीं। बीजेपी की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष कविता श्रीकांत को अरंथंगी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। (इनपुट – एएनआई / भाषा)
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तमिलनाडु बीजेपी की यह लिस्ट विभिन्न क्षेत्रों से जाने-पहचाने चेहरों और संगठनात्मक उम्मीदवारों के बीच संतुलन बनाने के प्रयास को दर्शाती है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र-बिंदु वो चेहरे बने जो इस सूची से नदारद हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।