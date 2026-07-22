कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अभी भी जारी है। मंगलवार को सुरक्षा बलों की ओर से छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठी चार्ज किए गए। इस पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार की खूब किरकिरी की। इस पर भाजपा के तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने सीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए।

के. अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा का साथ छोड़ दिया और खुद का एक राजनीतिक अभियान चलाने की शुरुआत की। उन्होंने कहा, “पिछले कई सालों से, मैंने NEET परीक्षा के समर्थन में अपनी बात रखी है। मेरी दलील रही है कि इससे पूरे देश में छात्रों के सेलेक्शन में एकरूपता आई और पिछड़े वर्ग के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई का सपना पूरा करने का असली मौका मिला है।”

क्यों सड़कों पर उतरे छात्र?

आगे कहा, “पिछले पांच सालों में, नीट यूजी के पेपर तीन बार लीक हुए हैं। सोचिए, इससे छात्रों पर कितना दबाव पड़ता होगा, जिन्हें एक बार फिर परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जबकि वह सिस्टम जो एकरूपता लाने के लिए बनाया गया था, वही फेल हो रहा था। फिर भी, किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। मेरा मानना ​​है कि इसी पल ने छात्रों की सोच बदली और वे अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतर आए।”

भाजपा सरकार की चुप्पी पर किए सवाल

अन्नामलाई ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, “लोकतंत्र में विरोध करना एक मौलिक अधिकार है। लेकिन अहम सवाल यह है कि BJP नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू करने में इतना समय क्यों लिया? जब तक विरोध प्रदर्शन बहुत उग्र नहीं हो गया, तब तक सार्थक बातचीत में देरी क्यों की गई? आप किस बात का इंतजार कर रहे थे?”

सीजेपी नेतृत्व पर भी सवाल

आगे सीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा, “छात्रों और उनका नेतृत्व करने वाले लोगों की भी यहाँ जिम्मेदारी है। यह स्वाभाविक है कि जब कोई विरोध प्रदर्शन हफ्तों तक चलता है, तो अपने निजी स्वार्थ वाले लोग मंच पर आकर ऐसी बातें कहने लगते हैं जिनका विरोध की शुरुआती मांगों से कोई लेना-देना नहीं होता, या फिर वे अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरे आंदोलन को ही हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चुप रहते हैं और ऐसे लोगों को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने देते हैं, तो आप अपने मुख्य उद्देश्यों से भटक रहे हैं। कृपया ऐसा न होने दें।”

केंद्र से की अपील

आगे उन्होंने भाजपा सरकार से अपील की, “मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह सार्थक बातचीत करे, पारदर्शिता बनाए रखे और मौजूदा चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत उचित कदम उठाए। किसी भी देश की ताकत इस बात में होती है कि उसके युवा देश की संस्थाओं पर कितना भरोसा करते हैं। अगर हमारे छात्र हमारी शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भरोसा खो देते हैं, तो हम अपने देश के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं।”

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तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने रविवार को अपने नए शुरू किए गए आंदोलन वी द लीडर्स के लिए रोडमैप बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म इस संगठन के दायरे से बाहर है और दोहराया कि यह आगे चलकर एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें