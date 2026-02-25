AI की अनिश्चितता और किसानों की परेशानियों के निदान को IIT रोपड़ एक ऐसा हल लेकर आया है, जिसमें AI की नहीं बल्कि विशेषज्ञों की राय शामिल है। यह AI और कृषि विशेषज्ञों की मदद से किसानों का फसल में बीमारी लगने पर समाधान की, फसल की कटाई, सिंचाई आदि की जानकारी पलक झपकते ही देता है।

संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों की बनाई गैर लाभकारी कंपनी ने अन्नदाताओं की मदद के लिए ‘अन्नम डाट AI’ विकसित किया है। संस्थान की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसका प्रदर्शन ‘AI इंपैक्ट समिट’ में किया गया।

‘अन्नम डाट AI’ में कार्यक्रम प्रबंधक दिव्या मोगा ने बताया कि यह डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए एआइ आधारित किसानों की समस्याओं का हल है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हम केवल पंजाब के किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जल्द ही यह सुविधा पूरे देश के किसानों के लिए उपलब्ध होगी।

अभी देश की 11 भाषाओं में काम करता है

उन्होंने बताया कि किसानों तक मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हमें देश भर में 400 से अधिक मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र लगाए हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में कृषि के विशेषज्ञों को भी हमें अपने साथ जोड़ा है जो तुरंत किसानों के सवालों के जवाब देते हैं। ‘अन्नम डाट AI’ अभी देश की 11 भाषाओं में काम करता है। इसमें और भाषाओं को जोड़ने का कार्य भी जारी है।

मोगा ने बताया कि इसे IIT रोपड़ के सेंटर आफ एक्सीलेंस में शिक्षा मंत्रालय के तहत तैयार किया है। यह पहल AI, डेटा साइंस और डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए खेती को बदलने के लिए है। मोगा ने ‘अन्नम डाट AI’ प्रदर्शन दिखाते हुए बताया कि इसका ध्यान खेती की बारिकियों, फसल के स्वास्थ्य की निगरानी, कीड़ों के प्रकोप व बीमारी का पता लगाने, स्मार्ट सिंचाई और डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए एक बुद्धिमान तरीका विकसित करने पर है।

