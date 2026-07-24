कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का 26 दिनों से चल रहा अनशन खत्म हो गया। उन्होंने सरकार के साथ अपनी कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद अपना अनशन तोड़ा। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वह अन्ना पार्ट-2 हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में इमरान मसूद ने कहा, “ये अन्ना पार्ट 2 हैं। 12 साल अन्ना खामोश रहे और अब वांगचुक साहब चुप रहेंगे। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें तो इस बात का पहले ही दिन से पता था। कल आप सरकार के साथ डील कर रहे थे तो वहां पर क्या कोई छात्र मौजूद था। सारे लद्दाख के लोग थे, आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपने आप डील की है।”
हम सोनम सर को दिल से धन्यवाद देते हैं- अभिजीत दीपके
वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, “हमें बेहद खुशी और राहत है कि सोनम सर ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। वे 26 दिनों से ज्यादा समय से अनशन कर रहे थे और उन्होंने छात्रों के हित में भूख हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो और यही उनकी शर्त थी। हम सोनम सर को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं।”
अभिजीत दीपके ने आगे कहा, “अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने पूरे देश को जागरूक किया। सोनम सर ने इस राष्ट्र और इसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो किया है, उसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हम उन्हें देश भर में जागरूकता फैलाने के लिए यह कदम उठाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, और उनके प्रयासों के कारण ही पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन उभरा है। अब, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है क्योंकि यह आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल गया है।”
छात्रों की मांग के बारे में भी दीपके ने बताया
अभिजीत दीपके ने छात्रों की मांगों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, “देश के युवाओं की मांग बहुत सरल और स्पष्ट है। केवल एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अगर भाजपा या सरकार इस मुद्दे को हल करना चाहती है, तो केवल एक ही समाधान है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।”
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि वह डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। कुछ देर पहले ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…