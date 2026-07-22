सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है। उसनें अन्ना हजारे ने कहा कि दिल्ली में छात्रों के चल रहे प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस की कार्रवाई बहुत दुख पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में टकराव से बातचीत हमेशा बेहतर होती है।

पत्र में आगे अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार कमजोर नहीं होगी, बल्कि दूसरे मंत्रियों को अकाउंटेबिलिटी के बारे में एक कड़ा मैसेज जाएगा और गवर्नेंस बेहतर होगा।

अन्ना हजारे ने यह पत्र ऐसे में समय में लिखा है जब सीजेपी और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं।

सरकार की सत्ता नहीं जाएगी- अन्ना हजारे

उन्होंने पत्र में कहा, “अगर जवाबदेही तय की जाए और किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाए तो सरकार सत्ता नहीं खोएगी बल्कि इससे दूसरे मंत्रियों को एक साफ संदेश जाएगा कि अगर वे अपने विभागों की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते हैं, तो उन्हें भी अपने पद छोड़ने पड़ सकते हैं। इससे सरकार का कामकाज अधिक जवाबदेह और असरदार बनेगा।”

सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की कार्रवाई की खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में हर हाल में हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग से बचना चाहिए।

‘देश भर के लाखों युवा चिंतित’

अन्ना हजारे ने आगे कहा कि देश भर के लाखों युवा परीक्षा के पेपर लीक होने, भर्ती प्रक्रिया में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित हैं, और इन चिंताओं को केवल कानून-व्यवस्था के मामले के तौर पर नहीं बल्कि जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए।

नीट परीक्षा का जिक्र करते हुए अन्ना ने कहा कि 2024 में पेपर लीक होने और गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इस साल भी ऐसी ही घटनाएं सामने आईं जब करीबन 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे।

उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जिनमें दावा किया गया है कि निराशा और री-एग्जाम के नतीजों में कथित गड़बड़ियों के कारण 22 छात्रों ने सुसाइड कर ली।

अच्छे नतीजों का श्रेय सरकार लेती- अन्ना

अन्ना हजारे ने कहा कि जब भी कोई गड़बड़ी या घोटाला सामने आता था तो अक्सर जिम्मेदारी सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों पर डाली जाती थी, जबकि अच्छे नतीजों का श्रेय सरकार लेती। उनका तर्क था कि असल जिम्मेदारी तो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की होती है।

अन्ना हजारे ने लिखा कि छात्र और अभिभावक संबंधित मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 25 दिनों से शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को इस मामले को केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानने के बजाए जिम्मेदारी के साथ जवाब देना चाहिए।

यह भी पढ़ें: ‘अन्ना हजारे की तरह हो रहा सोनम वांगचुक का इस्तेमाल’, महिला ने बताया अभिजीत दीपके पर क्यों फेंकी स्याही?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने वाली बरखा त्रेहान ने अब पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये लोग सोनम वांगचुक का इस्तेमाल अन्ना हजारे की तरह कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें