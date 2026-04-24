Raghav Chadha Left AAP: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, क्योंकि राघव चड्ढा सहित राज्यसभा के कुल 7 सांसदों ने AAP छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। राघव और अन्य संसदों के इस कदम पर अब अरविंद केजरीवाल के गुरू यानी अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने AAP चीफ केजरीवाल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

दरअसल, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले राज्यसभा सांसदों में राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम भी शामिल है। इन दिग्गजों को लेकर अन्ना हजारे ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (AAP) ‘सही’ रास्ते पर चलती तो राघव चड्ढा और पार्टी के छह अन्य राज्यसभा सदस्य पार्टी नहीं छोड़ते।

अन्ना हजारे ने जताई परेशानी वाली आशंका

अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। उन्हें (राघव चड्ढा और अन्य 6 राज्यसभा सांसद) कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, इसीलिए वे चले गए।

राघव के बीजेपी में जाने को लेकर अन्ना हजारे ने कहा कि यह उनकी (आप नेतृत्व की) गलती है। अगर पार्टी ने सही राह अपनाई होती, तो वे पार्टी नहीं छोड़ते। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि राघव चड्ढा और अन्य लोगों को आप के भीतर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी।