सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के पक्ष में दो घंटे का मौन रखा। न्यूज एजेंसी पीटीआई को अन्ना हजारे के सहयोगी दत्ता अवारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक मौन रखा। इसके बाद अन्ना हजारे अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गए।

इससे पहले बुधवार को अन्ना हजारे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली में विद्यार्थियों के मौजूदा प्रदर्शन के दौरान हिंसा एवं पुलिस कार्रवाई ‘बहुत दुखद’ है तथा लोकतंत्र में संवाद हमेशा टकराव से बेहतर होता है।

अन्ना हजारे ने पत्र में यह भी कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार कमजोर नहीं होगी, बल्कि इससे दूसरे मंत्रियों को जवाबदेही के बारे में एक मज़बूत संदेश जाएगा और शासन में सुधार आयेगा।

उन्होंने चिट्ठी में कहा, ”अगर जवाबदेही तय की जाए और किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, तो सरकार सत्ता नहीं गंवायेगी। बल्कि, इससे दूसरे मंत्रियों को एक साफ संदेश जाएगा कि अगर वे अपने विभागों की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते हैं, तो उन्हें भी अपने पद छोड़ने पड़ सकते हैं। इससे सरकार का कामकाज ज़्यादा जवाबदेह और असरदार बनेगा।”

अन्ना हजारे ने पुलिस कार्रवाई को बताया दुखद

अन्ना हजारे ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा एवं पुलिस कार्रवाई को दुखद बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर स्थिति में हिंसा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान तथा अत्यधिक बल प्रयोग से बचा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश के लाखों युवा परीक्षा के पेपर लीक होने, भर्ती प्रक्रिया में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित हैं तथा इन चिंताओं को केवल कानून-व्यवस्था के मामले के तौर पर नहीं, बल्कि जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए।

अन्ना हजारे का यह भी कहना था कि जब भी कोई गड़बड़ी या घोटाला सामने आता था, तो अक्सर जिम्मेदारी सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों पर डाली जाती है, जबकि अच्छे नतीजों का श्रेय सरकार ले लेती है। उन्होंने कहा कि असल जिम्मेदारी तो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की होती है।

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