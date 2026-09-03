सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें गुर्दे के संक्रमण की वजह से सोमवार रात को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई को उनके करीबी लोगों ने बताया कि अन्ना हजारे की तबीयत में सुधार हो रहा है लेकिन उन्हें दो दिन और डॉक्टर्स की देखरेख में रहना होगा।

अन्ना हजारे की ब्लड रिपोर्ट से किडनी में इन्फेक्शन का पता चलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अन्ना के करीबी ने पीटीआई को बताया कि उनकी तबीयत में सुधार है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। चिकित्सकों ने कहा है कि अन्ना को अभी दो दिन और अस्पताल में रुकना होगा।

अस्पताल में मिलने पहुंचे देवेंद्र फड़नवीस

89 साल के अन्ना हजारे को तबीयत बिगड़ने पर पिछले हफ्ते अहिल्यानगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां प्रारंभिक इलाज के बाद उन्हें गुर्दे में इंंफेक्शन के इलाज के लिए साउथ मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस मंगलवार को अन्ना हजारे के हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। मंगलवार को ही बॉम्बे अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से जानकारी दी गई थी कि अन्ना हजारे की हालत स्थिर है और वो पूरी तरह से ठीक हैं।

आर्मी में थे अन्ना हजारे

देशभर में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचाने जाने वाले अन्ना हजारे भारतीय सेना में रह चुके हैं। वह ग्रामीण विकास के लिए कई मुहिम चला चुके हैं। अन्ना हजारे द्वारा साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की राजधानी नई दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।

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अन्ना हजारे ने अपने पुराने आंदोलनों का उदाहरण देते हुए शांतिपूर्ण विरोध की अहमियत पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा करके कभी भी कोई प्रश्न हल नहीं होता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।