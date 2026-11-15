अंकिता भंडारी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पुलकित आर्य के पिता ने रविवार को हैरान करने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पुलकित आर्य को राजनीतिक दबाव में गलत तरीके से फंसाया गया है और अंकिता ने उसके माता-पिता और प्रेमी के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की थी। पुलकित के पिता विनोद आर्य ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की। इस दौरान पुलकित के वकील भी मौजूद रहे।

ऋषिकेश के पास वंतारा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की 18 सितंबर 2022 को रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इस घटना से देशभर में आक्रोश फैल गया था। बाद में अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

सीबीआई कर रही मामले की जांच

इस साल फरवरी में सीबीआई ने मामले में एक ‘वीआईपी’ की कथित भूमिका की जांच के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एक अभिनेत्री ने खुद को एक विधायक की पत्नी बताते हुए कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप प्रसारित किए थे, जिनमें कथित तौर पर हत्या में एक ‘वीआईपी’ की संलिप्तता के संकेत दिए गए थे। इसके बाद अंकिता के माता-पिता की मांग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

रविवार को विनोद आर्य ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल से अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उन्हें मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विनोद ने मामले की पुलिस जांच पर सवाल उठाए।

विनोद आर्य का दावा

विनोद आर्य ने दावा किया कि अंकिता की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि माता-पिता और प्रेमी के उत्पीड़न के कारण उसने आत्महत्या की थी। विनोद ने दावा किया कि उनके पास अंकिता और उसके एक पुरुष मित्र के बीच हुई बातचीत के चार हजार से अधिक पन्नों के रिकॉर्ड हैं। उनके अनुसार, इन बातचीत से स्पष्ट होता है कि अंकिता के माता-पिता उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उसे पीटते थे।

विनोद ने दावा किया कि अंकिता के माता-पिता उसके कथित मित्र के साथ उसकी शादी के खिलाफ थे। विनोद के मुताबिक एक बातचीत में अंकिता ने अपने माता-पिता को एक नहर का वीडियो भेजकर पूछा था, ”क्या अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें कूदकर आत्महत्या कर लूं?” उन्होंने रिसॉर्ट में किसी ‘वीआईपी’ के आने की बात से भी इनकार किया और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की।

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उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद मामला एक बार फिर चर्चा में है। सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट (Vanantara resort) में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को अदालत दोषी ठहरा चुकी है। इसके बावजूद अंकिता के परिवार की मांग है कि मामले में कथित ‘वीआईपी एंगल’ की भी पूरी जांच हो। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…