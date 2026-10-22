अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें 23 अक्टूबर को देहरादून की अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। अदालत में उनसे यह पूछा जाएगा कि क्या वह अपनी मर्जी से पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं या नहीं। CBI ने बुधवार को यह नोटिस दिया। इससे पहले जांच एजेंसी की टीम 18 अक्टूबर को भी उनसे करीब चार घंटे तक पूछताछ कर चुकी है।

उर्मिला सनावर ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि बुधवार को CBI की एक टीम उनके घर पहुंची थी। उन्होंने कहा, “18 अक्टूबर को CBI ने मुझसे पूछताछ की थी। आज CBI के एक अधिकारी का फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या मैं घर पर हूं। इसके बाद जब अधिकारी मेरे घर पहुंचे, तो उन्होंने मुझे नार्को टेस्ट से जुड़ा नोटिस दिया। मुझसे कहा गया कि परसों सुबह 10:30 बजे पेश होना है।”

उर्मिला ने बताया कि यह नोटिस अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े उस ऑडियो क्लिप के मामले में दिया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नोटिस के मुताबिक, उर्मिला सनावर को 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे तय अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। वहां यह पता किया जाएगा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने के लिए अपनी मर्जी से सहमति देती हैं या नहीं।

नोटिस में साफ कहा गया है कि इन जांचों के लिए उनकी सहमति बिना किसी जबरदस्ती, अनुचित दबाव, धमकी, लालच या किसी व्यक्ति अथवा अधिकारी के प्रभाव के नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वेच्छा से होनी चाहिए। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट को आम तौर पर झूठ पकड़ने से जुड़ी जांच के तौर पर जाना जाता है।

हत्याकांड में कथित VIP की भूमिका को लेकर विवाद

यह पूरा मामला सितंबर 2022 में उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ा है। इस हत्याकांड में एक कथित ‘VIP’ की भूमिका को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में पूर्व भाजपा उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद यह विवाद और तेज हो गया है।

इसी महीने की शुरुआत में CBI की चार सदस्यीय टीम जांच के सिलसिले में सहारनपुर स्थित उर्मिला सनावर के घर भी पहुंची थी। इसके अलावा, शनिवार को जांच एजेंसी ने उत्तराखंड के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर से भी उनके घर पर पूछताछ की थी।

सुरेश राठौर ने कहा- जांच में पूरा सहयोग किया

हरिद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं कहना है।

राठौर ने कहा, “मैंने जांच में सहयोग किया है। न इससे ज्यादा, न इससे कम। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। पूछताछ के दौरान हमने CBI को पूरा सहयोग दिया है। जांच से जुड़ी जो भी जरूरी बातें थीं, वे मैंने एजेंसी को बता दी हैं।”

अंकिता के माता-पिता ने भी CBI अधिकारियों से की मुलाकात

इस मामले में अंकिता भंडारी के माता-पिता भी जांच एजेंसी के सामने अपनी बात रख चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने CBI मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मामले के अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी साझा की।

अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के बीच उर्मिला सनावर को दिया गया यह नोटिस अब मामले में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए उनकी सहमति और आगे की जांच में सामने आने वाली जानकारी पर सबकी नजर रहेगी।

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उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद मामला एक बार फिर चर्चा में है। सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट (Vanantara resort) में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को अदालत दोषी ठहरा चुकी है। इसके बावजूद अंकिता के परिवार की मांग है कि मामले में कथित ‘वीआईपी एंगल’ की भी पूरी जांच हो। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक