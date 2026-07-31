साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने ताहिर को एक नेक इंसान बताया है।

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, “ताहिर एक जन प्रतिनिधि थे। वे एक नेक इंसान हैं। घटना वाली रात उनकी एक तस्वीर है जिसमें वे लाठी पकड़े हुए हैं और उनकी छत पूरी तरह खाली दिख रही है। फिर भी, अगले दिन आई खबरों में दावा किया गया कि उनकी छत पर पेट्रोल बम, पत्थर और तरह-तरह की चीजें – यहां तक ​​कि गुलेल भी मौजूद थीं। इसी आधार पर ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था।”

#WATCH | Delhi's Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots



All India Imam Association President, Maulana Sajid Rashidi, says, "Tahir was a public… pic.twitter.com/b7Se1F0ObE — ANI (@ANI) July 31, 2026

मौलाना बोले- केजरीवाल ने ताहिर को अपने हाल पर छोड़ दिया

मौलाना ने आगे कहा, “केजरीवाल ने एक तरह से उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया और इसलिए उनका यह पतन हुआ। कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा और उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने आगे कहा, “इसमें हिंदू युवा वाहिनी और उत्तर प्रदेश के बाहरी लोग शामिल थे। यहां तक ​​कि स्थानीय हिंदू भी कहते हैं कि दंगाई उस इलाके के नहीं थे। फिर भी आरोपियों में किसी भी हिंदू व्यक्ति का नाम नहीं है, सभी आरोपी मुसलमान हैं।” उस समय मैंने एक और मुद्दा उठाया था कि हमारी एजेंसियों को इसकी भनक तक पहुंचे बिना इतना बड़ा दंगा कैसे हो सकता है?”

ताहिर का घर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का अड्डा बन गया था- VHP प्रवक्ता

वहीं, ताहिर को सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, “हालांकि, यह फैसला 6 साल बाद आया है लेकिन आज के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे देश ने क्या देखा था। ताहिर हुसैन का घर और छत हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का अड्डा बन गया था। हमारे विचार से, इस्लामी चरमपंथी वहाँ बड़ी संख्या में जमा थे, हथियार जमा किए गए थे, हमले उसी स्थान से निर्देशित किए जा रहे थे और इन सभी का समन्वय आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन कर रहे थे।”

बंसल ने आगे कहा, “इन पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है लेकिन मेरा मानना ​​है कि अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और हैदराबाद स्थित उस नेता (जिनका मैंने जिक्र किया) के लिए भी कानून के शासन को स्वीकार करने का समय आ गया है। वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगनी चाहिए।”

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2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला सामने आने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है हाईकोर्ट में न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि देर है अंधेर नहीं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें