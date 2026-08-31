हरियाणवी गायक और अभिनेता अंकित बालियान की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के बाद परिवार ने राहत जताई है। लेकिन कहा है कि उनकी इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सोमवार को शामली में उत्तर प्रदेश एसटीएफ और जिला पुलिस के साथ मुठभेड़ में हत्या में कथित तौर पर शामिल दो मुख्य शूटर मारे गए।

मुठभेड़ के बाद अंकित बालियान के परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस का आभार जताया। परिवार ने कहा कि मामले में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी तक कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।

पत्नी बोलीं- काम अभी अधूरा

अंकित की पत्नी स्वाति ने कहा कि अब तक हुई कार्रवाई से परिवार को कुछ राहत मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया और कहा कि उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है।

स्वाति ने कहा, ”अब तक जो कार्रवाई हुई है, उससे हमें कुछ संतोष मिला है। इससे पता चलता है कि पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मैं मुख्यमंत्री योगी जी का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करना चाहती हूं। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है।”

हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से परिवार की स्थिति को समझने और आगे भी मदद जारी रखने की अपील की। स्वाति ने कहा कि परिवार चाहता है कि अंकित का नाम हमेशा जिंदा रहे और इस मामले में कार्रवाई की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए।

पिता बोले- पूरे गैंग का सफाया हो

अंकित के पिता सतबीर बालियान ने भी मुख्यमंत्री और पुलिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि परिवार की मांग है कि हत्या के पीछे कथित तौर पर जिस गैंग का हाथ है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।

उन्होंने कहा, ”मैं मुख्यमंत्री योगी और पुलिस का धन्यवाद करता हूं। हमारी मांग है कि इस गैंग को जड़ से खत्म किया जाए।”

मां की भावुक अपील- ‘बेटा ही परिवार का सहारा था’

अंकित की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनका बेटा ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला और सहारा था।

उन्होंने कहा, ”योगी जी हम हाथ जोड़कर आपसे अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाते हैं। दो लोग पकड़े गए और मारे गए हैं। जो बाकी बचे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। हमारा बेटा ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला और परिवार की देखभाल करने वाला था।”

अंकित के नाम पर स्टेडियम बनाने की मांग

अंकित की बहन रीना ने कहा कि जब तक हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को न्याय के कटघरे तक नहीं लाया जाता, परिवार को पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी।

उन्होंने अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए मदद की मांग करते हुए कहा कि अंकित परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उन्होंने सरकार से अंकित के नाम पर परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की अपील की। रीना ने यह भी मांग की कि अंकित की याद में कुछ बनाया जाए- जैसे स्टेडियम और वहां उनकी प्रतिमा लगाई जाए। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर यह अपील कर रही हैं।

जिम से बाहर निकलते समय हुई थी हत्या

हरियाणवी गायक अंकित बालियान की शामली जिले में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह जिम से बाहर निकल रहे थे। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें कथित तौर पर गोगी गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी।

वायरल पोस्ट में दावा किया गया था कि अंकित ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या से मिलती-जुलती थीम पर एक गाना बनाया था। जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अब मामले में फरार आरोपियों की तलाश और हत्या के पीछे की पूरी साजिश की जांच कर रही है।