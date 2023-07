‘उसने इस्लाम कुबूल किया है…’, PAK के बिजनेसमैन ने अंजू को दिया खास तोहफा, बोले- घर बैठे सैलरी भी देंगे

मोहसिन खान अब्बासी ने बताया कि उनकी कंपनी ने फैसला किया है कि अंजू को शह में 272.251 वर्ग फीट का प्लॉट दिया जाएगा। इसके अलावा जब कानूनी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अंजू को नौकरी भी देने की भी तैयारी है।

भारत की अंजू पहुंची पाकिस्तान

भारत से पाकिस्तान आई अंजू को एक बिजनेसमैन ने खास तोहफा दिया है। अंजू को तोहफे के रूप में एक प्लॉट दिया गया है। कहा गया है कि अंजू यहां पर अपना घर बनवा सकती है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एक बार जब अंजू को पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी, उसे नौकरी भी दी जाएगी। इस पाकिस्तानी बिजनेसमैन का नाम मोहसिन खान अब्बासी है जो रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं। उनकी तरफ से अंजू को एक प्लॉट गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंजू ने ईसाई धर्म से खुद को इस्लाम में बदला है। उनका तहेदिल से इस्तकबाल किया जाना चाहिए। बिजनेसमैन ने जोर देकर कहा कि दूसरे बड़े उद्योगपतियों को भी अंजू की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। उनकी तरफ से भी तोहफे और मदद दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में भी पैसे वाले लोग हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए। मोहसिन खान अब्बासी ने बताया कि उनकी कंपनी ने फैसला किया है कि अंजू को शह में 272.251 वर्ग फीट का प्लॉट दिया जाएगा। इसके अलावा जब कानूनी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अंजू को नौकरी भी देने की भी तैयारी है। उस नौकरी के तहत घर बैठे सैलरी देने की बात भी कही गई है। अब जानकारी के लिए बता दें कि अंजू राजस्थान से पहले दिल्ली, फिर दिल्ली से अमृतसर और फिर अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान दाखिल हो गई थी। बड़ी बात तो ये रही कि वो अपने घर बोलकर गई थी कि बहन से मिलने जयपुर जा रही है। इसी तरह ऑफिस में बताकर गई थी कि गोवा जाने का प्लान है। लेकिन सभी को चौंकाते हुए वो पाकिस्तान चली गई। वहां भी पहले उसने मना किया कि वो नसरुल्ला से शादी नहीं करने वाली है, सिर्फ मिलने गई है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका निकाह हो गया और उसकी कई तस्वीरें भी सामने आ गईं।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram