सूटकेस लेकर पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के लिए निकली थी अंजू, सामने आया CCTV फुटेज

मीडिया में खबरें आम हैं कि भारत से पाकिस्तान का सफर तय करने वाली अंजू वापस भारत लौटने वाली है।

फोटो : पीटीआई

भारत से पाकिस्तान अपने एक दोस्त से मिलने पहुंची अंजू का ताज़ा वीडियो सामने आया है। यह वीडियो उस वक्त सीसीटीवी में कैद हो गया जब अंजू अपने घर से निकली थी। यह वीडियो राजस्थान के अलवर का है जिसमें अंजू को एक ऑटो रिक्शा में बैठते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। वह दोपहर 2:46 बजे वह घर से पिंक कलर का टॉप और ब्लू जींस पहनकर ऑटोरिक्शा में बैठी और वहां से निकल गई। अंजू को लेकर फिलहाल अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी अफसर के हवाले से कहा जा रहा है कि अंजू ने 29 वर्षीय नसरुल्ला के साथ निकाह कर लिया है और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। जबकि मीडिया में अंजू के एक कथित बयान के साथ कहा गया है कि उसके और नसरुल्ला के बीच सिर्फ दोस्ती है, वह 20 अगस्त तक भारत लौट आएगी। 20 अगस्त तक भारत लौट आएगी अंजु मीडिया में खबरें आम हैं कि भारत से पाकिस्तान का सफर तय करने वाली अंजू वापस भारत लौटने वाली है। यह दावा खुद उस पाकिस्तानी युवक ने किया है जिससे मिलने अंजू पाकिस्तान पहुंची है। अंजू 20 अगस्त को वीजा की अवधि खत्म होने पर भारत लौट आएगी, उसके पाकिस्तानी मित्र ने सोमवार को किसी भी तरह के प्यार-मोहब्बत के एंगल और रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए यह बात कही है। 29 वर्षीय नसरुल्ला ने कहा कि उनकी 34 वर्षीय अंजू से शादी करने की कोई योजना नहीं है। अंजू उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में पैदा हुई थी और राजस्थान के अलवर जिले में रहती है। Also Read Anju Pakistan: पाकिस्तान जाकर अंजू बनी फातिमा, इस्लाम कबूल कर किया नसरुल्लाह से निकाह- मीडिया रिपोर्ट्स ‘मैं सिर्फ यहां घूमने आई हूं’

भारत के एक मीडिया चैनल से बात करते हुए अंजू ने कहा कि वह पाकिस्तान सिर्फ घूमने के लिए पहुंची है और उसे यहां एक शादी में शामिल होना था। उसने कहा,”नसरुल्ला और मैं बस अच्छे दोस्त हैं, हां मैंने पाकिस्तान आने के बारे में किसी को बताया नहीं था, मेरा नसरुल्ला से शादी करने का कोई प्लान नहीं है, मैं जल्द भारत वापस आ जाऊंगी, बेकार की अफवाहें ना फैलाई जाएं।”

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram