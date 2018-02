अनिल अंबानी ने ‘आप’ नेता को भेजा 5000 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस, संजय सिंह बोले- बंदर घुड़की नहीं चलेगी

रिलायंस-धिरूभाई अंबानी ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्‍यसभा सदस्‍य संजय सिंह को 5,000 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। आप नेता ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि वह अपनी बात पर कायम हैं। संजय सिंह ने ट्वीट किया, ‘उद्योगपतियों की दबंगई चरम पर है। पहले घोटाला करेंगे और फिर उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मानहानि का दावा ठोकेंगे। राफेल रक्षा सौदे का घोटाला उजागर करने पर अंबानी (अनिल) ने मेरे ऊपर देश का सबसे बड़ा 5,000 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। बंदर घुड़की नहीं चलेगी।’ अनिल अंबानी ने राफेल डील पर संजय सिंह द्वारा खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ‘आज तक’ की रिपोर्ट के अनुसार, अनिल अंबानी द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में संजय सिंह राफेल डील के मामले में उद्योगपति और अन्‍य अरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में हैं। अंबानी ने कहा कि संजय सिंह के आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।

“Any Ambani or Adani cannot suppress the voice of the common man. The defamation case is not the answer. The answers have to be given.” : @SanjayAzadSln

https://t.co/cw6JXF3YTw

— Sanjay Singh Office (@AzadOffice) February 16, 2018