महिला ने बनवाया पति का मंदिर, मूर्ति भी लगवाई, बताई सपने वाली कहानी

आपने प्यार के कई किस्से सुने होंगे। लेकिन आंध्रप्रदेश के पोडिली की रहने वाली पद्मावती की प्रेम कहानी सबसे अलग है। पद्मावती ने अपने दिवंगत पति के प्यार को हमेशा जिंदा रखने के लिए उसका मंदिर बना दिया। पद्मावती इस मंदिर में रोज आकर अपने पति की मूर्ति की पूजा करती हैं। इसके अलावा पद्मावती ख़ास मौकों पर गरीबों को भोजन भी करवाती है।

करीब 4 साल पहले आंध्रप्रदेश के पोडिली मंडल के निम्मावरम गांव की रहने वाली पद्मावती के पति अंकिरेड्डी की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। अंकिरेड्डी की मौत के बाद पद्मावती के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पद्मावती को भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में जैसे तैसे सभी तरह की कठिनाइयों से पार पाते हुए पद्मावती ने अपने परिवार को संभाला। बाद में पद्मावती ने अपने पति की याद में एक मंदिर बनवाया और इसमें उसके पति अंकिरेड्डी की मूर्ति भी रखी गई।

Andhra Pradesh | A woman from Prakasam district has built a temple where she has installed a statue of her deceased husband

“Swami (husband) had worked at a local temple for 13 years. Even villagers come to the temple for darshan,” says Padmavati pic.twitter.com/wPE3xPG1mh

