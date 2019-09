गणेश चतुर्थी पर सोमवार (दो सितंबर) को विधायक को पूजा पंडाल में अंदर सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वह दलित हैं। विरोधी पार्टी के नेताओं और गुंडों ने न केवल उन्हें वहां जाने से रोका, बल्कि बुरी तरह धक्का-मुक्की भी की। अच्छी बात रही कि मौके पर पुलिस और कुछ अन्य लोगों ने हालात संभाले, वरना नौबत मारपीट तक आ सकती थी। घटना के दौरान जब नेताओं और पार्टी समर्थकों में खींचतान हो रही थी, तभी किसी ने मामले का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। यही वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह मामला आंध्र प्रदेश के गुंटूर का है। तेलगु देसम पार्टी (टीडीपी) के नेताओं ने वाईएसआरसीपी विधायक वुंदावल्ली श्रीदेवी को दलित होने के चलते गणेश पूजा पंडाल में जाने से रोका था। फिर क्या था, इसी पर हंगामा होने लगा।

घटना से जुड़े वायरल वीडियो में हो-हल्ले के बीच लोग आपस में धक्का-मुक्की करते दिख रहे थे। एक पुलिसकर्मी भी वहां बीच-बचाव में जुटा था, पर वह भी इस खींचतान में जद्दोजहद करता दिख रहा था। बीच में उनके एक महिला भी क्लिप में नजर आई थी और उसके साथ भी भी धक्का-मुक्की की गई थी। देखें, क्या हुआ था उस दौरानः

#WATCH Guntur: TDP leaders stop YSRCP MLA Vundavalli Sridevi from entering a Ganesh Pandal in Ananthavaram village, allegedly because she belongs to Dalit community. #AndhraPradesh (02.09.19) pic.twitter.com/X0o1QYg9Px

— ANI (@ANI) September 3, 2019