आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्री सिटी में शनिवार सुबह एक फार्मा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में कम से कम चार मजदूरों की मौत गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की इमारत की छत का एक हिस्सा ढह गया। इसके मलबे में कुछ मजदूर फंस गए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाला।

नेशनल हाईवे-16 के किनारे स्थित श्री सिटी भारत के बड़े मल्टी-प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शामिल है। यहां 250 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें कई फार्मा कंपनियां भी शामिल हैं।

बताया गया कि हादसा उस समय हुआ जब नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कई कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करके निकलने की तैयारी कर रहे थे। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग भी लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर बाद में काबू पा लिया गया। घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

पिछले 12 महीनों में कम से कम 3 ऐसी ही घटनाएं

यह घटना आंध्र प्रदेश में औद्योगिक दुर्घटनाओं में पहली नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। जून में, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के संयंत्र, जिसे विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। उसमें पिघले हुए स्टील से भरी एक करछुल के टूटने और भीषण आग लगने से आठ श्रमिकों की मौत हो गई थी।

फरवरी में काकीनाडा जिले के वेटलापलेम गांव में एक पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए थे, जबकि पिछले साल अक्टूबर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले के रायवरम में एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी।

कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को-पायलट का नाम आया सामने, 2024 में कट्टरपंथी सोच के चलते हुआ था बैन

फ्लाई दुबई फ्लाइट संख्या FZ1073 को हाईजैक करने की कोशिश के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले उन्हीं के को पायलट यानी हमलावर की पहचान हो गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को पायलट की पहचान हमाम अल-हम्मामी के रूप में हुई है जो कि ओमान का नागरिक है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही उसकी नागरिकता की पुष्टि कर दी थी। पढ़ें पूरी खबर।