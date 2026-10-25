Andhra Pradesh Politics: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने 100 शहरी स्थानीय निकायों में चल रही चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 21 अक्टूबर की देर रात जारी आदेशों के तहत 13 नगर निगमों तथा 87 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव की कार्रवाई रोक दी गई।

सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और विपक्षी दल YSRCP के कार्यकर्ताओं के बीच जारी हिंसक झड़पों और YSRCP के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के आरोपों के बीच कोर्ट ने यह कदम उठाया।

YSRCP पर लगाया निर्देशों की अनदेखी का आरोप

अदालत ने राज्य पुलिस प्रमुख को सुरक्षा मांगने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और चुनाव आयोग को विपक्षी दल की शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश दिया। इसके बाद 23 अक्टूबर को YSRCP ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राज्य सरकार अदालत के निर्देशों की अनदेखी कर रही है।

वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने YSRCP पर निशाना साधते हुए उस पर हिंसा के जरिए स्थानीय निकाय चुनावों को बाधित करने का आरोप लगाया। नामांकन केंद्रों के पास विरोधी उम्मीदवार और कार्यकर्ता आमने-सामने आने के कारण TDP और YSRCP के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिलीं।

कई उम्मीदवार नहीं दाखिल कर सके पर्चे

वर्चस्व की इस लड़ाई की वजह से YSRCP के कई उम्मीदवार कथित तौर पर अपने परचे दाखिल नहीं कर सके। इसके बाद पार्टी ने नामांकन दाखिल करने की 18 अक्टूबर की सीमा को एक दिन बढ़ाने की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

इसके बाद जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSRCP ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके उम्मीदवारों पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है और परचा भरने से रोका जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शिकायतों को हल करने और डीजीपी को आवश्यक निर्देश जारी किए। अदालत ने चुनाव आयोग को अंतिम उम्मीदवार सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर तक स्थगित करने को कहा, जिसके बाद अब चुनाव पहले से तय 28 अक्टूबर के बजाय 1 नवंबर को होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कड़पा, राजमपेट, तिरुपति नगर निगम और मैदुकुर नगर पालिका में नामांकन की समयसीमा 48 घंटे बढ़ा दी, जहाँ 23 और 24 अक्टूबर को नामांकन स्वीकार किए गए।

डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता के अनुसार शनिवार को हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई, लेकिन उससे पहले के दो दिनों में राज्य भर में झड़पों और नामांकन पत्र फाड़े जाने की 45 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 23 अक्टूबर को आठ जिलों में हुई 14 घटनाएं शामिल हैं। इससे एक दिन पहले पुलिस ने YSRCP नेताओं को बड़े जुलूस निकालने और उम्मीदवारों के साथ जाने से रोक दिया था। कड़पा से YSRCP के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को उस समय हिरासत में लिया गया जब वे उम्मीदवारों के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे।

कई नेताओं को किया गया नजरबंद?

इसके अलावा पूर्व मंत्री एस. शैलजानाथ और केतिरेड्डी पेद्दारेड्डी सहित कई YSRCP नेताओं को अनंतपुर में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि ऐसा तनाव और TDP या जनसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं से टकराव को टालने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

आरोपों और प्रत्यारोपों की बात करें तो YSRCP के राज्य समन्वयक सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों और मंडल व जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के नामांकन के दौरान 11 जिलों में हिंसा की 76 घटनाएं हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि TDP और जनसेना के कार्यकर्ता हार के डर से YSRCP उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोक रहे हैं और पुलिस भी TDP की मदद कर रही है। दूसरी ओर सत्ताधारी गठबंधन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि YSRCP ने पंजाब से भाड़े के लोगों को लाकर कई इलाकों में अशांति फैलाई। उन्होंने कनिगिरी में नामांकन पत्र छीने जाने और थंबल्लापल्ले में जनसेना दफ्तर पर हमले का दावा किया। नायडू ने यह भी आरोप लगाया कि YSRCP के एक सांसद ने अपनी गाड़ी से एनडीए कार्यकर्ताओं को कुचलने का प्रयास किया, जिसकी कार से शराब और हथियार मिले।

उन्होंने YSRCP पर मीडिया के जरिए झूठा प्रचार करने और अदालतों में फर्जी याचिकाएं दायर करके गुमराह करने का आरोप लगाया। उमा महेश्वर राव, वारला रमैया और लोकेश नायडू जैसे TDP नेताओं ने भी YSRCP पर चुनाव बाधित करने के लिए हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।

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