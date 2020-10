आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) शरद अरविंद बोबडे से सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एनवी रमना के खिलाफ शिकायत की है। जगनमोहन ने सीजेआई को इस संबंध में एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस रमना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की सिटिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें कुछ सम्मानीय जजों के रोस्टर भी शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुल 8 पन्नों का पत्र सीजेआई के नाम पर लिखा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जस्टिस रमना की टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ करीबी हैं और उनके इशारे पर वाईएसआर कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते हैं। साथ ही जस्टिस रमना की दो बेटियों के खिलाफ अमरावती में सवालिया तरीके से जमीन लेन-देन के मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो की ओर से बैठी जांच का भी जिक्र किया गया है। यह लेन-देन अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किए जाने से किए गए थे।

सीजेआई को यह चिट्ठी 6 अक्टूबर को लिखी गई थी और इसे हैदराबाद में मीडिया के सामने शनिवार को जगनमोहन के प्रमुख सलाहकार अजेय कल्लम की तरफ से रिलीज किया गया। इस मामले में ‘द संडे एक्सप्रेस’ ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव से जानकारी मांगी, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।

When the executive has its plans for the judiciary…: https://t.co/CJ8UCYufR3

— Vinod K. Jose (@vinodjose) October 10, 2020