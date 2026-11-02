आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहे गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ (Cyclone Murasu) को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ओंगोल के प्रकाशम जिले में तूफान के खतरे को देखते हुए बड़े स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाएं चलने के कारण तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

प्रकाशम के जिला कलेक्टर पी. राजा बाबू ने बताया कि जिले के समुद्र तट से लगे सात मंडलों के 26 संवेदनशील गांवों और करीब 70 बस्तियों पर तूफान का असर पड़ने की आशंका है। प्रशासन ने इन इलाकों के लोगों को चक्रवात राहत केंद्रों में पहुंचाया है।

महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया

महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की तारीख नजदीक है, उन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और सभी गांवों में पुलिस तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

74 किमी लंबे तट पर NDRF की तीन टीमें तैनात

जिला प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तीन NDRF टीमों को भी तैनात किया है। जिले की 74 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा को तीन हिस्सों में बांटकर इन टीमों को अलग-अलग संवेदनशील स्थानों पर रखा गया है।

रात में और गंभीर हो सकता है तूफान का असर

कलेक्टर के मुताबिक, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और हवाओं की रफ्तार भी बढ़ रही है। ऐसे में रात के समय तूफान का असर और गंभीर हो सकता है। हालात पर लगातार नजर रखने के लिए मंडल, डिवीजन और जिला कलेक्ट्रेट स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं।

कई इलाकों में बारिश की संभावना

वहीं, चक्रवात मुरासु का असर केरल में भी देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वैज्ञानिक नीता के. गोपाल के मुताबिक, तूफान का केरल पर सीधा खतरनाक असर पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है।

उन्होंने बताया कि केरल के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, केरल के तट के पास चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी हवाओं के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

चक्रवात के कमजोर पड़ने के बाद केरल में बढ़ सकती है बारिश

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि जब चक्रवात मुरासु आंध्र प्रदेश के तट के करीब पहुंचेगा, तट को पार करेगा और धीरे-धीरे कमजोर होकर खत्म होगा, तब केरल में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश होने का अनुमान है।

हालांकि, केरल में चक्रवात से जुड़ी तेज हवाओं या अन्य खतरनाक मौसमी परिस्थितियों का सीधा खतरा नहीं बताया गया है। फिलहाल, आंध्र प्रदेश में प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, जबकि केरल में मौसम विभाग ने लोगों को संभावित बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है।

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