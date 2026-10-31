Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के राप्ताडू में एक जिला परिषद स्कूल में एक आदमी कथित तौर पर घुस गया और उसने 10वीं की क्लास की एक छात्रा मशीन वाली आरी से हमला कर दिया। हमले में छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह घायल छात्रा का ही रिश्तेदार है।

इस मामले में पुलिस ने कहा कि स्कूल में रिपेयर का काम चल रहा था और कुछ टीचरों और सिक्योरिटी वालों को लगा कि वह कोई वर्कर है और उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। लड़की की गर्दन और पेट पर गहरे घाव थे, और उसका दाहिना हाथ लगभग कट गया था। इसके अलावा एक लड़की ने बचाव करने की कोशिश की तो वह भी गंभीर हमलों में घायल हो गई है। दोनों एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रही हैं।

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमलावर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जांच करने वाले अभी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि घटना से पहले वह आदमी और लड़की एक-दूसरे को जानते थे या नहीं। पुलिस ने कई तरह की जांच शुरू कर दी है।

हमले से स्कूल में दहशत फैल गई, स्टूडेंट्स और टीचर्स भाग गए। उस आदमी के भाग जाने के बाद टीचर्स ने पुलिस को बताया और एम्बुलेंस बुलाई। दोनों लड़कियों को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। हमले को देखकर कई चश्मदीद स्टूडेंट्स कथित तौर पर बेहोश हो गए या टूट गए। पीड़ितों के परिवार वालों और दूसरे स्टूडेंट्स के माता-पिता ने सवाल उठाया कि चेनसॉ लेकर एक आदमी स्कूल कैंपस में कैसे घुस गया और बिना रोके क्लासरूम तक कैसे पहुंच गया।

I am deeply shaken and enraged by the barbaric attack on a Class 10 student inside her classroom at Raptadu ZP High School. Attackers who target our young girls inside schools have no place in our society.



I am personally tracking her recovery and have directed the medical team… — N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 31, 2026

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दी प्रक्रिया

गृह मंत्री वी अनिता पुलिस जांच पर नज़र रख रही हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना की निंदा की है। उन्होंने एक बयान में कहा, “स्कूल में क्लास 10 की स्टूडेंट पर उसके क्लासरूम के अंदर हुए इस बेरहमी से हमले से मैं बहुत दुखी और गुस्से में हूँ। जो हमलावर स्कूल के अंदर हमारी छोटी लड़कियों को निशाना बनाते हैं, उनके लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं खुद उसकी रिकवरी पर नज़र रख रहा हूं और मेडिकल टीम को उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली देखभाल देने का आदेश दिया है। मैंने पुलिस को ज़िम्मेदार शैतान को पकड़ने और जल्द से जल्द सबसे कड़ी कानूनी सज़ा देने का आदेश दिया है।

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