पोर्ट ब्लेयर की एक लड़की ने साल 2022 में तत्कालीन मुख्य सचिव आईएएस जितेंद्र नारायण और लेबर कमिश्नर आरएल ऋषि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। लड़की सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी। यह घटनाक्रम सुर्खियों में था। 2022 में केस फाइल होने के बाद से उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। मुश्किल तब और बढ़ गई जब उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और आरोपी के खिलाफ केस कमजोर हो गया है।

बयान से पलटे 4 मुख्य गवाह

साथ ही पति समेत चार मुख्य गवाह अपने बयान से पलट गए हैं और अपने रिकॉर्ड किए गए बयानों से इनकार कर रहे हैं। हालांकि पीड़िता को पिछले सितंबर ‘सिक्योरिटी सेक्टर’ में 25,000 रुपये महीने की सैलरी पर नौकरी मिल गई। मामले पर पीड़िता ने कहा, “कोई नहीं, वकील भी नहीं, मुझे बताते हैं कि कोर्ट में क्या चल रहा है। वे मुझे परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए मैं हर सुबह अपनी यूनिफॉर्म पहनती हूं और ड्यूटी पर निकल जाती हूं।”

महिला को पुलिस सुरक्षा दी गई और A&N पुलिस ने उसके आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। जब तक FIR दर्ज हुई, जितेंद्र नारायण का A&N से ट्रांसफर हो गया और उन्हें दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया।

आईएएस हुए थे सस्पेंड

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2022 को आई थी और उसके एक दिन बाद जितेंद्र नारायण को गृह मंत्रालय के एक आदेश के जरिए गलत काम का हवाला देते हुए सस्पेंड कर दिया गया। अगले दिन A&N पुलिस टीम ने नई दिल्ली में नारायण के घर पर छापा मारा और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक सबूत ज़ब्त किए। नारायण को 10 नवंबर 2022 को गिरफ़्तार किया गया और 20 फरवरी, 2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई। पोर्ट ब्लेयर में SIT ने 900 पेज की चार्जशीट फ़ाइल की। ट्रायल 1 जुलाई 2024 को पोर्ट ब्लेयर के जिला जज की कोर्ट में शुरू हुआ, जिसमें नारायण टेली-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश हुए।

आज तक नारायण सेवा से सस्पेंड हैं और इस अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं। प्रॉसिक्यूशन द्वारा बताई गई 115 गवाहों की लिस्ट की जांच से पता चलता है कि ट्रायल शुरू होने के तीन साल बाद चार गवाह अपने बयान से पलट गए हैं। उनमें पीड़िता का पति और चीफ सेक्रेटरी के घर का ड्राइवर शामिल है। ड्राइवर को प्रोटेक्टेड गवाह के तौर पर लिस्ट किया गया है, उसने अपने बयान में कहा था कि उसने पीड़िता समेत कई महिलाओं को घर तक पहुंचाया था।

एक तीसरा गवाह जो अपने बयान से पलट गया, वह सवाब हुसैन है। हुसैन CCTV टेक्नीशियन था, जिसने पुलिस को बताया था कि चीफ सेक्रेटरी के स्टाफ ने उससे अपने घर की फुटेज वाली DVD देने को कहा था। DVD कभी नहीं मिली। वहीं चौथा गवाह जिसे होस्टाइल घोषित किया गया है, वह शोहूद अख्तर है, जिसने सेक्शन 161 CrPC के तहत बयान दिया था और A&N सरकार के साथ काम करने वाले कंप्यूटर असिस्टेंट के तौर पर लिस्टेड है। खास बात यह है कि ड्राइवर और CCTV टेक्नीशियन ने पुलिस को सेक्शन 164 के तहत बयान दिए थे। पीड़ित का बयान और क्रॉस-एग्जामिनेशन 1 जुलाई, 2024 से 6 फरवरी, 2025 तक 10 दिनों तक चला। उसे अभी भी A&N सरकार से पुलिस सुरक्षा मिली हुई है।

‘गवाहों का मुकर जाना निराशाजनक’

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए इस केस के चीफ प्रॉसिक्यूटर सुमित कुमार करमाकर ने कहा कि गवाहों का मुकर जाना निराशाजनक है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह इसी हिसाब से अपने केस को फिर से देखेंगे। सुमित करमाकर ने कहा, “हम अब कुछ गवाहों को हटा सकते हैं, 115 की लिस्ट को छोटा कर सकते हैं और जल्दी ट्रायल का लक्ष्य रख सकते हैं। अब हम पीड़ित की गवाही पर ज़्यादा भरोसा करते हुए अपना केस पेश करेंगे। हमें पीड़ित की कोर्ट में कही गई हर बात पर भरोसा है।”

ड्राइवर ने क्या कहा?

अक्टूबर 2022 में ड्राइवर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की थी और पुलिस को दिए अपने सेक्शन 164 CrPC स्टेटमेंट में लगाए गए आरोपों को दोहराया था। उसने तब बताया था कि कैसे चीफ सेक्रेटरी के घर पर ड्राइवर के तौर पर अपनी पोस्टिंग के दौरान, वह कई महिलाओं को उनके घर ले गया था। उसने इस अखबार को यह भी बताया था कि इन महिलाओं के आने-जाने का पैटर्न पीड़ित द्वारा बताए गए ‘सीक्वेंस’ से मेल खाता था।

ड्राइवर ने कहा था कि उसे अक्सर पहले चीफ सेक्रेटरी के घर पर महिलाओं को एस्कॉर्ट करने और फिर मेहमानों के लिए खाना लेने और डिलीवर करने के लिए कहा जाता था। बाद में महिलाओं को पहले से तय जगहों पर छोड़ दिया जाता था।

ड्राइवर को 31 अक्टूबर, 2025 को होस्टाइल घोषित किया गया था। अपने सेक्शन 164 के बयान के बिल्कुल उलट, उसने ट्रायल के दौरान घटनाओं के पूरे सिलसिले से इनकार किया। ड्राइवर ने कहा, “मैंने पुलिस को यह नहीं बताया कि मैंने साहिब को ड्रिंक और स्नैक्स सर्व किए थे। मैंने पुलिस को यह नहीं बताया कि वह ऐसी लड़की थी जिसे मैंने ऋषि सर के साथ देखा था और जिसे मैंने कोल्ड ड्रिंक सर्व की थी। मैंने पुलिस को यह नहीं बताया कि कुछ लड़कियां घूंघट में आती थीं और कुछ सिंदूर लगाकर आती थीं।”

कोर्ट में दिए गए एक लिखित सबमिशन में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुमित करमाकर ने कहा है कि ड्राइवर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी था और उसने एक ज़रूरी क्रिमिनल केस में केस पलटवा दिया था।

पति का बयान

प्रॉसिक्यूशन केस को एक और झटका पीड़िता के पति का होस्टाइल हो जाना है। 12 मार्च, 2026 को उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पीड़िता कभी उनकी पत्नी थी। पति ने कहा, “मुझे किसी की भी शिकायत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह सच नहीं है कि पीड़िता मेरी पत्नी है। मुझे पुलिस ने बुलाया था और मैंने 2-3 पेपर्स पर अपने साइन किए थे। मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे बिना अपने साइन किए थे।”

पति ने द इंडियन एक्सप्रेस के मैसेज और कॉल्स का जवाब नहीं दिया। जितेंद्र नारायण कमेंट के लिए उपलब्ध नहीं थे। एस अजीत प्रसाद, जो तीन महीने पहले तक पोर्ट ब्लेयर ट्रायल में उनका बचाव कर रहे वकीलों में से एक थे, उन्होंने कहा कि लगातार मुख्य गवाहों के मुकरने से प्रॉसिक्यूशन का केस काफी कमजोर हो गया है। अजीत प्रसाद ने कहा कि क्लाइंट के साथ कुछ गलतफहमियों के कारण, उन्होंने ब्रीफ वापस कर दिया था। नारायण के सीनियर वकील, दीप कबीर ने कहा, “चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं केस में हो रहे डेवलपमेंट पर कोई कमेंट नहीं करूंगा।”

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