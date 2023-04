Melaine Perreira Prize से नवाजी गयीं अनन्या गोयनका, छोटे बच्चों की शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला सम्मान

MyUdaan Trust यूथ डेवलपमेंट से लेकर एजुकेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक के प्रोजेक्ट्स पर काम करता है।

माय उड़ान ट्रस्ट की फाउंडर अनन्या गोयनका को ‘मेलानी परेरा प्राइज’ से सम्मानित किया गया है। अनन्या गोयनका को यह पुरस्कार ‘छोटे बच्चों की शिक्षा’ के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘शिक्षा सेंटर फॉर इंटीग्रल ग्रोथ’ द्वारा दिया गया। ‘मेलानी परेरा प्राइज’ हर साल दो लोगों को दिया जाता है। इस साल ‘शिक्षा सेंटर फॉर इंटीग्रल ग्रोथ’ ने इस पुरस्कार के लिए अनन्या गोयनका के अलावा रेयान फाउंडेशन की डायरेक्टर सोनल पिंटो को चुना। क्या करता है माय उड़ान ट्रस्ट? अनन्या गोयनका का यह ट्रस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए काम करता है। वर्तमान में ‘माय उड़ान ट्रस्ट’ स्किल डेवलपमेंट से लेकर एजुकेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। My Udaan Trust Photo कोरोना काल में इस ट्रस्ट की तरफ से स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक डिजिटल पहल शुरू की गई थी, जिसके तहत उनके पढ़ाने और सीखने के तरीके को ऑनलाइन मोड के अनुकूल बनाया गया। 2022 में पूरा किया नासिक जिला परिषद स्कूल बनाने का काम माय उड़ान ट्रस्ट ने साल 2022 में नासिक जिला परिषद स्कूल को दोबारा से बनाने के प्रोजेक्ट का काम पूरा किया। जिस समय ट्रस्ट ने इस स्कूल के प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया, तब यह जर्जर हालत में था लेकिन स्कूल प्रशासन के सहयोग से माय उड़ान ट्रस्ट ने 2022 में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। My Udaan Trust Photo इसके अलावा माय उड़ान ट्रस्ट मुंबई के भायखला में एक बीएमसी स्कूल- किंडरगार्टन से तीसरी कक्षा तक को संचालित करता है। साल 2017 में शुरू हुए इस स्कूल में सिर्फ 20 बच्चे थे लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 111 हो गई है। https://www.jansatta.com/blank.html

