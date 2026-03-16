बिहार में सोमवार (16 मार्च 2026) को पांच राज्यसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के विधायक अपना वोट देने पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार, नितिन नवीन जैसे तमाम दिग्गजों के बीच एक और विधायक पर सबकी नजर थी। हम बात कर रहे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली विधायक अनंत सिंह। जेल से राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने पहुंचे अनंत सिंह ने बड़ी बात कह दी।

अनंत सिंह ने पत्रकारों के नीताश कुमार के राज्यसभा जाने और उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने पर कहा कि सब अच्छा होगा।

नीतीश कुमार लेंगे फैसला

वोट डालने पहुंचे अनंत सिंह से पत्रकारों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर सवाल पूछे। इस पर उन्होने कहा, ”वे जहां जाना चाहेंगे, जाएंगे।” बिहार सीएम के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने पर सवाल पूछे जाने पर अनंत सिंह ने कहा, ”अच्छा होगा। ” नीतीश कुमार के बाद बिहार के अगले सीएम के बारे में पूछे जाने पर बाहुबली विधायक ने कहा, ”ये तो हमें नहीं पता लेकिन जो भी होगा उसका निर्णय नीतीश कुमार लेंगे।” वोट देने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि यह मेरा आखिरी कार्यकाल होगा। अब बच्चे चुनाव लड़ेंगे, मैं नहीं। नीतीश जो भी फैसला लेंगे मंजूर होगा। नीतीश नहीं रहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।

कोर्ट से मिली वोटिंग की इजाजत

गौर करने वाली बात है कि अनंत सिंह को पटनी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की इजाजत दी है। आपको बता दें कि अनंत सिंह के वोट को लेकर काफी दुविधा थी क्योंकि मोकामा के विधायक जेल में बंद हैं। लेकिन अदालत ने उनके वोट डालने की याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें सशर्त वोटिंग की इज़ाजत दे दी।

अनंत सिंह को मतदान करने के तुरंत बाद वापस जेल जाना होगा। उम्मीद की जा रही है कि अनंत सिंह के वोट से एनडीए की राज्यसभी की पांचवी सीट की जीत की राह थोड़ी आसान हो सकती है।

आपको बता दें बिहार की राज्यसभा की पांचवी सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के सपोर्ट की जरूरत है। एनडीए के पास पांचवी सीट के लिए सत्ता पक्ष के 38 एमएलए हैं।

जेल में क्यों बंद हैं अनंत सिंह?

मोकामा में दुलारचंद यादव के मर्डर के मामले में चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल में बंद हैं। यह हत्या बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी और तभी से बहार की बेऊर जेल में हैं।