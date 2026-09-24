मुंबई में 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति विसर्जन होगा और इसमें लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है। इसलिए मुंबई पुलिस ने 23,000 से ज़्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया है और शहर में मुख्य विसर्जन जगहों पर 10,000 CCTV कैमरों से निगरानी बढ़ा दी है। इसमें AI वाले सिस्टम और फेशियल-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी शामिल है।

ड्रोन से भी भीड़ पर नज़र रखी जाएगी। पुलिस का कहना है कि जिन जगहों पर ज़्यादा भीड़ होगी, वहां और फोर्स भेजी जाएगी। पुलिस ने भक्तों को घर लौटने और सड़क पर भीड़ कम करने में मदद करने के लिए रात भर सर्विस बढ़ाने के लिए रेलवे और मेट्रो अधिकारियों के साथ भी कोऑर्डिनेट किया है।

मुंबई में 23 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती

इस तैनाती में 3,213 पुलिस ऑफिसर, 18,940 पुलिस कर्मी और 1,050 ट्रेनी शामिल हैं। 6 जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, 9 एडिशनल कमिश्नर, 38 डिप्टी कमिश्नर और 66 असिस्टेंट कमिश्नर इंतज़ामों की निगरानी करेंगे। जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस मनोज कुमार शर्मा ने कहा, “मौजूदा CCTV नेटवर्क के साथ, हम बड़ी विसर्जन जगहों पर 10,000 कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें फेशियल-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी वाले एडवांस्ड AI कैमरे भी शामिल हैं। भीड़ की डेंसिटी पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी खास जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो ज़रूरत के हिसाब से और फोर्स भेजी जाएगी।”

AI वाले कैमरों का इस्तेमाल गिरगांव, जुहू, बांद्रा, वर्सोवा, पवई और मध-मार्वे जैसी बड़ी विसर्जन जगहों पर किया जाएगा। शहर का पुलिस कंट्रोल रूम और पांच रीजनल कंट्रोल रूम हालात पर नज़र रखेंगे, जबकि बड़ी विसर्जन जगहों पर टेम्पररी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।

रैपिड एक्शन फोर्स, स्टेट रिज़र्व पुलिस फोर्स, फोर्स वन, क्विक रिस्पॉन्स टीम, दंगा-कंट्रोल टीम, डेल्टा और कॉम्बैट टीम, और एंटी-ड्रोन स्क्वॉड जैसी खास यूनिट्स को भी सेंसिटिव जगहों पर तैनात किया गया है। होम गार्ड पुलिस की मदद करेंगे। मुंबई में करीब 7,000 घरों में गणपति की मूर्तियां और 9,000 मंडल हैं, जिनमें 132 बड़े पंडाल शामिल हैं। सिविक अधिकारियों ने 341 प्राकृतिक और बनावटी विसर्जन तालाबों पर इंतज़ाम किए हैं।

ट्रैफिक पुलिस की भूमिका अहम

ट्रैफिक पुलिस भी बड़ी संख्या में तैनात की जाएगी, जिसमें करीब 250 अधिकारियों समेत 3,500 से ज़्यादा लोग होंगे, जिन्हें मुख्य जुलूस के रास्तों और विसर्जन की जगहों के आसपास ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाया जाएगा। जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ट्रैफिक) सत्य नारायण चौधरी ने कहा, “विसर्जन जुलूस के दौरान महिलाओं, लड़कियों और सीनियर सिटिजन के साथ-साथ भीड़-भाड़ वाली जगहों पर आने वाले भक्तों की सुरक्षा पक्का करना ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।” अनंत चतुर्दशी पर मुंबई में भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। BPT ग्राउंड और दूसरी तय जगहों पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है।

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पुणे की प्रभात रोड पर डेक्कन जिमखाना के सामने एक छोटी-सी वर्कशॉप है। यहां साल के कई महीने अदालत और कानून की किताबों से दूर एक परिवार गणपति की मूर्तियां बनाने में जुटा रहता है। खास बात यह है कि ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी ऐसे पदार्थ से नहीं बनतीं, जो पानी में घुलने में लंबा समय ले। कागज से हाथों से बनाई गई ये गणपति मूर्तियां पानी में डालने के कुछ ही मिनटों में पूरी तरह घुल जाती हैं। पढ़ें पूरी खबर