दो बच्चों की गायकी के लिए आनंद महिंद्रा नहीं देखेंगे क्रिकेट मैच, बोले- इन्हें चीयर करूंगा

दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कचरा बीनने का काम करने वाले दो भाई हाफिज और हबीबुर की सिंगिंग से जाने-माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा हैरान हैं। उन्होंने कहा है कि इनके परफोर्मेंस देखने के लिए मैं क्रिकेट मैच नहीं देखूंगा, इन्हें चीयर करूंगा। इससे पहले उन्होंने दोनों भाई के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था, ‘अतुल्य भारत।’

बताते चलें कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हाफिज और हबीबुर घरों में कचरा बीनने का काम करते हैं। काम के दौरान वो अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाते रहते थे। दोनों भाइयों का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया मे वायरल हो गया। जिसपर आनंद महिंद्रा की नजर गयी। उन्होंने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा अतुल्य भारत मेरे दोस्त रोहित खट्टर ने इस पोस्ट को शेयर किया है। जो उन्हें सोशल मीडिया पर मिली है। प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती है।

I should thank YOU, @shrivastava345 for giving them this wonderful opportunity. I will definitely stop watching the match for a while to cheer them! https://t.co/S4ZqSB2rcl

— anand mahindra (@anandmahindra) March 14, 2021