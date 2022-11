Anand Mahindra: T-20 वर्ल्ड कप जीतने वाले इंग्‍लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के खून से वैक्सीन बना लो, जान‍िए क्‍यों आनंद महिंद्रा ने सीरम इंड‍िया से कही यह बात

Ben Stokes: महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने मजाक में वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) से क्रिकेटर की नसों से कुछ खून निकालकर विजय वैक्सीन बनाने की बात कही।

Anand Mahindra: आनंद महिन्द्रा ने विश्वकप जिताने वाले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक की तारीफ की (Photo- AP)

