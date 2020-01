देश के जाने माने उद्योगपति और ‘महिंद्रा एंड महिंद्रा’ के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक कर्मचारी के रिटायर होने पर भावुक टिप्पणी की। कहा कि वह हमारे लिए एक मूल्यवान और अद्भुत सहयोगी रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम उनको धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं कि वह आगे के अपने जीवन का आनंद लें। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हमेशा उनके साथ हैं। उनके ट्वीट पर नेटिजंस ने भी खुशी जताई और उसे शानदार कहा।

बेटे ने पिता के लिए भावनाएं साझा करने को किया था अनुरोध : दरअसल ‘महिंद्रा एंड महिंद्रा’ कंपनी में 33 साल नौकरी करने के बाद हाल ही में वह कर्मचारी रिटायर हुआ है। उसके बेटे ने ट्विटर पर एक पोस्ट करके महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से कंपनी के प्रति अपने पिता के समर्पण के लिए अपनी भावनाएं साझा करने की इच्छा जताई। उसने अपने पोस्ट में आनंद महिंद्रा को भी टैग किया।

Hindi News Live Hindi Samachar 19 January 2020: देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे

It’s late & I just saw this but the day’s not over. So three minutes before it ends let me thank your dad for being such a valuable and wonderful colleague! May he enjoy many wonderful and rewarding adventures in his new life ahead. And don’t forget us! We’ll always be your home https://t.co/doC1E3wYml

— anand mahindra (@anandmahindra) January 17, 2020