देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव रहते हैं। कई बार उनकी पोस्ट ऐसी होती हैं कि लोगों को उसपर कॉमेंट करने में मजा आता है। आनंद महिंद्रा का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। ट्विटर पर उन्होंने अमेरिकी चुनाव को लेकर एक पोल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘देखते हैं आज रात में कितने लोग सही भविष्यवाणी करते हैं?’ इसके बाद एक यूजर ने उन्हें रात में ड्रीम 11 की टीम बनाने की सलाह दे डाली।

महिंद्रा ने अपने पोल का रिजल्ट भी बताया। उन्होंने लिखा, ‘पोल से साफ है कि ट्रंप जीत रहे हैं। अभी आप सही हैं या नहीं इसके लिए इंतजार करना होगा।’ इसके बाद उसामा खान नाम के यूजर ने लिखा, ‘सर, ये मैं सोच लेता हूं कि कौन जीतेगा कौन नहीं। तब तक आप ड्रीम 11 पर टीम बना लो। वैसे ये तो नामुमकिन है कि रिपब्लिकन दोबारा पावर में आएंगे। बाय बाय डोनाल्ड ट्रंप।’ एक यूजर ने लिखा, भारत के लोग अमेरिका में वोट नहीं करेंगे इसलिए पोल कराना ही बेकार है।

आनंद नाम के एक यूजर ने कहा, अगर रिपब्लिकन जीतेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे बहुत अच्छे हैं बल्कि डेमोक्रैट्स झूठे हैं। ट्रंप की तुलना मोदी से तो नहीं हो सकती लेकिन डेमौक्रैट्स गांधी परिवार के जैसे हैं। जाविद हुसैन ने कहा, भारत के ज्यादातर लोग ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग यहां पर अपनी भावनाओं के हिसाब से वोट करेंगे लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। इस बार अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रैक्ट्स के जो बाइडन आमने सामने हैं।

Well this poll was clear in predicting a Trump victory. The race still seems too close to decide if they were right… https://t.co/9hVsawqRmm

