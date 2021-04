देशभर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को देशभर से कोरोना के 2 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर कई राज्यों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। इसी बीच मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो कैसा महसूस करेंगे।

दरअसल आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। आए दिन वो अपने ट्विटर अकाउंट से ऐसा कुछ शेयर करते हैं जिसको लोग भी काफी पसंद करते हैं। इसी बीच आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ऐसे वीडियो शेयर किया है जिसमें एक कुत्ता अपने मालिक के साथ सड़क पर टहल रहा होता है। लेकिन अचानक से कुत्ता जोर-जोर से उछलने लगता है। आनंद महिंद्रा ने कुत्ते के उछलने का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा है कि वो भी लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा ही महसूस करेंगे।

Well this pooch must be my avatar because that’s exactly how I’m going to behave when the lockdowns are over and done with… pic.twitter.com/Rvbr1jg4K1

— anand mahindra (@anandmahindra) April 14, 2021