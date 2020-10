दुनियाभर में इस वक्त कोरोनावायरस का खतरा थमा नहीं है। कई देशों में तो संक्रमण के नए केस दोबारा तेजी से बढ़ने लगे हैं। इनमें फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे देश शामिल हैं। हालांकि, भारत में पिछले कुछ दिनों में नए केसों में गिरावट आई है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे त्योहार के सीजन में बिल्कुल भी कोताही न बरतें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना से बचाव का हर तरीका अपनाएं। इस पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लोगों से एहितायत बरतने की अपील की। साथ ही जिद्दी बने रहने के लिए कहा है।

आनंद महिंद्रा ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लापरवाही न बरतने की अपील करते हुए ट्वीट में लिखा, “वहां तूफान भी हार जाते हैं, जहां कश्तियां जिद्द पे होती हैं। त्योहार के सीजन का मजा लीजिए। लेकिन जिद्दी बने रहिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए….और जल्द ही एक दिन हमारी नावों को सुरक्षित किनारा मिल जाएगा।”

महिंद्रा के इस ट्वीट पर लोगों ने कई कमेंट किए। दीपक यादव ने चुनावी माहौल में कोरोना की गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सवाल उठाए और लिखा, “आपकी बात बिल्कुल उचित है कि हम जीत जाएंगे लेकिन जब जब चुनाव आएंगे तब-तब कोरोना विजय होगा क्योंकि रैलियां होंगी हज़ारो की भीड़ होगी और कोरोना को मौका मिलेगा।” एक यूजर @mumbaidilse ने लिखा, “गृह मंत्री ने पिछले हफ्ते गांधीनगर में एक मंदिर के दौरे पर मास्क नहीं पहना था, ऐसी लापरवाही?”

HM himself didn’t wear a mask last week in a temple in Gandhinagar.Aisee laaparwaahi???

