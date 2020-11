महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने के लिए लोकप्रिय हैं। वे हर दिन ट्विटर पर कुछ ऐसा जरूर शेयर करते हैं, जो या तो लोगों का मनोरंजन करता है या उनके लिए प्रेरणा का जरिया होता है। हालांकि, इस बार उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिस पर उन्होंने खुद आश्चर्य जाहिर किया है।

क्या है वीडियो में?: वीडियो में एक रेस्त्रां दिखाया गया है। इसमें एक गैस कनेक्शन पर रखे कुकर को तीन पाइपलाइनों से जुड़ा देखा जा सकता है। गरम होने के बाद कुकर से भाप निकलती है, जिसे लेने के लिए तीन लोग पाइपों के सामने ही बैठे हैं। बाद में जैसे ही एक व्यक्ति भाप लेकर उठता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। वीडियो में तीनों ही लोग करीब बैठे दिखाई देते हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्र ने लिखा, “पता नहीं यह कहां हैं, पर इस रेस्त्रां के मालिक को व्यापार में परिवर्तन करके नयापन लाने का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए किसी हार्वर्ड की जरूरत नहीं है। लगता है कि उसने अपने संसाधान के गौण-उत्पाद के तौर पर निकली भाप को कोरोनावायरस की चिंता में पड़े उपभोक्ताओं को मुहैया कराया है।”

Don’t know where this is but the owner of this establishment (restaurant?) didn’t need Harvard to teach her/him the concept of re-inventing the business. Seems to have used a byproduct as a resource to provide steam therapy to covid-concerned clients #InnovationForEveryone pic.twitter.com/LTwMnaCdyq

