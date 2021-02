प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में देश के निजी क्षेत्री के उद्यमियों की तारीफ करने के लिए उद्यमियों ने पीएम के प्रति आभार जताया है और उनकी तारीफ की है। उद्यमियों ने पीएम की टिप्पणी का स्वागत किया है। पीएम की उद्योग जगत पर ये टिप्पणी और सराहना ऐसे वक्त में आई है जब देश में कारोबार पटरी पर लौटने की दिशा में बढ़ रहा है।

लोकसभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और मानवता की सेवा करने में भारत के निजी क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका की तारीफ की। उन्होंने कहा कि समय बदल गया है जब केवल सरकार ही चीजें कर सकती थी और उद्यमियों को शक की नजर से देखा जाता था।”

पीएम ने कहा ,”अगर देश को सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है, तो निजी क्षेत्र की भूमिका भी अहम है … यदि भारत आज मानवता के लिए काम कर पा रहा है तो इसमें हमारे निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है।”

उन्होंने कहा, “हमें अपने युवाओं में विश्वास रखना चाहिए। अगर हम उन्हें कमतर समझते रहे और उन्हें नीचे रखें और किसी भी निजी गतिविधि को हतोत्साहित करें, तो यह संस्कृति अब और मदद नहीं करेगी।” उन्होंने कहा, “राष्ट्र के लिए वैल्थ क्रिएटर भी अहम हैं” ।

India is proud of the role of the private sector in national progress and in enhancing India’s prestige globally. pic.twitter.com/CydKIVOSjd



उन्होंने बताया कि किस तरह से मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने से स्मार्टफोन गरीबों के हाथ में चले गए। टेलीकॉम में मुकाबले से दुनिया में सबसे कम दरों पर डेटा मिलने लगा।

Welcome words of encouragement at a fragile time for private enterprise due to the pandemic. Now we have to live up to the expectations…both in performance & governance. https://t.co/UXWeN7hxuR

