महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। उनके ट्वीट को यूजर काफी पसंद भी करते हैं। हाल ही में आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि 2020 जा रहा है। हम लोगों ने 2020 में अपने को नीचे झुकने नहीं दिया। लेकिन अब हम सबके अच्छे दिन आ जायेंगे।

दरअसल आनंद महिंद्रा द्वारा ट्वीट किये गए वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक हिरण तलब के पास पानी पी रहा है। उसी समय एक बाघ हिरण का शिकार करने आ जाता है लेकिन हिरण लंबी छलांग मारते हुए उस जगह से भाग जाता है। इसलिए महिंद्रा ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमने भी साल 2020 में इसी तरह की छलांग लगायी है और अब हमें अच्छे दिनों का इंतजार है क्योंकि साल 2020 बीत चुका है।

Escaping 2020. We didn’t let it take us down. We were as fleet footed as this deer. Now to better days ahead… pic.twitter.com/zH63yoDZcG

— anand mahindra (@anandmahindra) January 1, 2021