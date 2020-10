महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा लंबे समय से अपने ट्विटर अकाउंट पर मजेदार और प्रेरणादायक दोनों तरह के वीडियो और फोटो पोस्ट कर अपने फॉलोवर्स का मनोरंजन करते रहे हैं। अब उन्होंने रविवार के मूड को बताता एक नया ट्वीट किया है। इसमें दो छोटे कुत्ते एक ट्रेडमिल पर चल रहे हैं। जहां एक कुत्ता ट्रेडमिल पर तेजी से दौड़ रहा है, वहीं दूसरा कुत्ता एक पैर लगाकर चालाकी दिखाता नजर आ रहा है। इस पर आनंद महिंद्रा ने खुद ही मजेदार कैप्शन लिखा है।

महिंद्रा ने लिखा – बाईं तरफ वाला पूच (कुत्ते की एक प्रजाति)- “गर्मी महसूस करो, नो पेन, नो गेन।” दाईं तरफ वाला पूच- “अच्छा, रोजाना 30 मिनट का वर्कआउट, ताकि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम कम ही रहे। कम से कम कोशिश, ज्यादा फायदा।” अब रविवार को दाईं तरफ वाला पूच ही मेरा रोल मॉडल है।

Pooch on the left: “Feel the burn! No pain, no gain!”

Pooch on the right: “Ok. 30 minute daily workout to keep my insurance premium low. Minimum effort, maximum gain. Box ticked.” On Sundays, the pooch on the right is my role model. pic.twitter.com/x6ngiIBgWZ

— anand mahindra (@anandmahindra) October 11, 2020