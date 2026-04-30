पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण में 92.88 फीसदी और दूसरे चरण में रिकॉर्ड 92.67 फीसदी वोटिंग हुई। दोनों चरणों में हुई बंपर वोटिंग ने अलग-अलग दावों को हवा दी है। बीजेपी और टीएमसी दो-तिहाई बहुमत की बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स ने तो कांटे की टक्कर दिखा दी है, कुछ बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं तो कुछ टीएमसी को।
जनसत्ता अपनी विशेष सीरीज आंकड़े बोलते हैं के जरिए दोनों चरणों के वोटिंग पैटर्न को डीकोड करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटों के वोटिंग पैटर्न को समझने का प्रयास है। पिछले चुनाव से उन सीटों पर कितना मतदान हुआ, इस बार कितना इजाफा हुआ, यहां हर सवाल का जवाब जानते हैं।
दूसरे चरण में कहां कितना मतदान?
नीचे दी गई टेबल से समझते हैं कि दूसरे चरण में हर सीट पर कितना मतदान हुआ है। जनसत्ता ने इस वोटिंग की तुलना पिछले विधानसभा चुनाव से भी की है, ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि किस सीट पर निर्णायक बढ़ोतरी देखने को मिली है, कहां मामूली अंतर है और कहां स्थिति स्थिर दिखाई दे रही है।
|सीट
|वोट 2026
|वोट 2021
|अंतर
|अमडंगा – 102
|96.03%
|90.80%
|5.23%
|अम्ता – 181
|90.56%
|82.20%
|8.36%
|अशोकनगर – 101
|95.01%
|89.20%
|5.81%
|आरामबाग – 200
|92.53%
|87.80%
|4.73%
|इन्टाल्ली – 163
|92.01%
|72.40%
|19.61%
|उत्तरपाड़ा – 185
|89.43%
|78.80%
|10.63%
|उदयनारायणपुर – 182
|92.74%
|86.60%
|6.14%
|उलुबेरिया उत्तर – 177
|94.23%
|85.80%
|8.43%
|उलुबेरिया दक्षिण – 178
|95.01%
|88.70%
|6.31%
|उलुबेरिया पूर्व – 176
|94.27%
|86.60%
|7.67%
|औसग्राम – 273
|95.21%
|90.20%
|5.01%
|कटवा – 270
|92.39%
|86.60%
|5.79%
|कमरहटी – 112
|90.01%
|75.50%
|14.51%
|करीमपुर – 77
|94.48%
|91.20%
|3.28%
|कल्याणी – 92
|92.66%
|88.80%
|3.86%
|कसबा – 149
|90.09%
|78.50%
|11.59%
|काकद्वीप – 131
|95.13%
|93.20%
|1.93%
|कालना – 264
|93.46%
|87.90%
|5.56%
|कालीगंज – 80
|93.42%
|88.40%
|5.02%
|काशीपुर-बेलगछिया – 168
|89.01%
|61.20%
|27.81%
|कुलटाली – 129
|95.99%
|91.10%
|4.89%
|कुलपी – 133
|95.42%
|91.90%
|3.52%
|कृष्णानगर उत्तर – 83
|91.92%
|86.90%
|5.02%
|कृष्णानगर दक्षिण – 85
|92.94%
|89.10%
|3.84%
|कृष्णागंज – 88
|89.85%
|87.00%
|2.85%
|केतुग्राम – 271
|93.13%
|85.30%
|7.83%
|केनिंग पश्चिम – 138
|96.43%
|89.30%
|7.13%
|केनिंग पूर्व – 139
|97.70%
|96.30%
|1.40%
|कोलकाता पोर्ट – 158
|89.68%
|67.70%
|21.98%
|खन्डाघोष – 259
|94.90%
|91.90%
|3.00%
|खानाकुल – 202
|87.83%
|80.70%
|7.13%
|खारडाह – 109
|93.02%
|83.10%
|9.92%
|गईघटा – 97
|93.08%
|87.90%
|5.18%
|गालसी – 274
|94.83%
|88.20%
|6.63%
|गोघाट – 201
|93.81%
|90.80%
|3.01%
|गोसाबा – 127
|94.51%
|88.10%
|6.41%
|चंडीताला – 194
|91.94%
|81.10%
|10.84%
|चंदननगर – 189
|90.95%
|80.30%
|10.65%
|चकदहा – 91
|92.93%
|89.60%
|3.33%
|चपरा – 82
|90.05%
|89.00%
|1.05%
|चंपदानी – 187
|91.43%
|79.50%
|11.93%
|चुनचुरा – 190
|91.42%
|82.30%
|9.12%
|चौरंगी – 162
|86.60%
|54.50%
|32.10%
|जंगीपारा – 195
|91.94%
|84.00%
|7.94%
|जगतदल – 106
|92.47%
|80.50%
|11.97%
|जगतबल्लवपुर – 183
|92.89%
|85.50%
|7.39%
|जमालपुर – 262
|94.71%
|88.90%
|5.81%
|जयनगर – 136
|94.12%
|88.20%
|5.92%
|जादवपुर – 150
|87.87%
|74.50%
|13.37%
|जोरसान्को – 165
|86.72%
|51.00%
|35.72%
|टॉलीगंज – 152
|88.28%
|75.60%
|12.68%
|डायमंड हार्बर – 143
|94.26%
|92.60%
|1.66%
|डोमजुर – 184
|94.00%
|90.20%
|3.80%
|तारकेश्वर – 198
|93.20%
|87.40%
|5.80%
|तेहट्टा – 78
|91.33%
|88.40%
|2.93%
|दम दम – 114
|90.20%
|78.80%
|11.40%
|दमदम उत्तर – 110
|92.26%
|82.30%
|9.96%
|देगंगा – 120
|96.85%
|92.10%
|4.75%
|धनियाखाली – 197
|93.54%
|53.90%
|39.64%
|नईहटी – 104
|91.50%
|82.10%
|9.40%
|नकाशीपारा – 81
|92.00%
|88.60%
|3.40%
|नबद्वीप – 84
|93.47%
|87.70%
|5.77%
|नोआपाड़ा – 107
|87.12%
|75.20%
|11.92%
|पंदुआ – 192
|93.35%
|85.20%
|8.15%
|पथर प्रतिमा – 130
|94.96%
|91.30%
|3.66%
|पलाशिपारा – 79
|92.06%
|86.80%
|5.26%
|पांचला – 175
|93.60%
|85.60%
|8.00%
|पानीहाटी – 111
|91.48%
|77.40%
|14.08%
|पुरसुराह – 199
|92.09%
|87.40%
|4.69%
|पूर्वस्थली उत्तर – 269
|93.19%
|87.10%
|6.09%
|पूर्वस्थली दक्षिण – 268
|94.03%
|88.90%
|5.13%
|फाल्टा – 144
|90.30%
|91.50%
|-1.20%
|बगदा – 94
|89.51%
|81.10%
|8.41%
|बगनान – 180
|94.08%
|89.10%
|4.98%
|बज बज – 156
|94.02%
|88.60%
|5.42%
|बड़ा नगर – 113
|88.59%
|75.70%
|12.89%
|बदुरिया – 99
|95.66%
|89.60%
|6.06%
|बनगांव उत्तर – 95
|92.61%
|84.00%
|8.61%
|बनगांव दक्षिण – 96
|92.23%
|86.90%
|5.33%
|बरूईपुर पश्चिम – 140
|94.49%
|90.10%
|4.39%
|बरूईपुर पूर्व – 137
|94.96%
|90.90%
|4.06%
|बर्दवान उत्तर – 266
|94.42%
|91.40%
|3.02%
|बर्दवान दक्षिण – 260
|90.83%
|81.10%
|9.73%
|बलगढ़ – 191
|93.58%
|86.90%
|6.68%
|बसंती – 128
|95.73%
|87.80%
|7.93%
|बसीरहाट उत्तर – 125
|96.62%
|92.70%
|3.92%
|बसीरहाट दक्षिण – 124
|95.44%
|88.40%
|7.04%
|बारासात – 119
|92.79%
|84.70%
|8.09%
|बाली – 169
|86.86%
|75.10%
|11.76%
|बालीगंज – 161
|88.16%
|62.20%
|25.96%
|विधान नगर – 116
|86.26%
|69.10%
|17.16%
|बिष्णुपुर – 146
|92.84%
|89.10%
|3.74%
|बीजपुर – 103
|90.88%
|74.30%
|16.58%
|बेलेघाटा – 164
|90.81%
|64.70%
|26.11%
|बेहला पश्चिम – 154
|86.93%
|77.60%
|9.33%
|बेहला पूर्व – 153
|88.81%
|76.00%
|12.81%
|बैरकपुर – 108
|89.82%
|70.40%
|19.42%
|भवानीपुर – 159
|86.74%
|62.60%
|24.14%
|भांगर – 148
|96.78%
|94.80%
|1.98%
|भाटपाड़ा – 105
|90.15%
|71.00%
|19.15%
|भातर – 267
|94.20%
|88.10%
|6.10%
|मगरहाट पश्चिम – 142
|94.19%
|89.50%
|4.69%
|मगरहाट पूर्व – 141
|94.84%
|89.50%
|5.34%
|मध्यग्राम – 118
|94.62%
|88.00%
|6.62%
|मन्दिर बाजार – 135
|95.47%
|90.20%
|5.27%
|महेश टाला – 155
|93.37%
|86.20%
|7.17%
|मानिकटोला – 167
|90.28%
|65.20%
|25.08%
|मान्टेश्वर – 263
|93.56%
|88.80%
|4.76%
|मिनाखान – 122
|96.77%
|92.30%
|4.47%
|मेतियाबुरूज – 157
|94.80%
|82.80%
|12.00%
|मेमारी – 265
|94.37%
|88.40%
|5.97%
|मोंगलकोट – 272
|93.91%
|88.30%
|5.61%
|रणघाट उत्तर पश्चिम – 87
|92.31%
|86.70%
|5.61%
|रणघाट उत्तर पूर्व – 89
|89.59%
|83.60%
|5.99%
|रणघाट दक्षिण – 90
|90.99%
|87.40%
|3.59%
|राजारहाट गोपालपुर – 117
|86.66%
|73.60%
|13.06%
|राजारहाट न्यू टाउन – 115
|93.60%
|89.90%
|3.70%
|रायदीघी – 134
|95.70%
|90.70%
|5.00%
|राशबिहारी – 160
|86.58%
|61.70%
|24.88%
|रैना – 261
|94.08%
|91.70%
|2.38%
|शिवपुर – 172
|92.32%
|81.30%
|11.02%
|श्रीरामपुर – 186
|90.01%
|77.60%
|12.41%
|श्यामपुर – 166
|88.07%
|88.20%
|-0.13%
|श्यामपुर – 179
|92.56%
|88.20%
|4.36%
|सन्देशखाली – 123
|95.89%
|88.60%
|7.29%
|सतगाछिया – 145
|92.85%
|90.50%
|2.35%
|सप्तग्राम – 193
|92.87%
|83.90%
|8.97%
|सांकरैल – 174
|94.95%
|84.70%
|10.25%
|सागर – 132
|93.29%
|91.10%
|2.19%
|सान्तिपुर – 86
|92.87%
|89.80%
|3.07%
|सिंगूर – 188
|93.16%
|86.00%
|7.16%
|सोनारपुर उत्तर – 151
|93.15%
|86.80%
|6.35%
|सोनारपुर दक्षिण – 147
|92.32%
|85.80%
|6.52%
|स्वरूपनगर – 98
|95.00%
|88.20%
|6.80%
|हब्रा – 100
|94.40%
|86.50%
|7.90%
|हरिनघाट – 93
|93.82%
|90.40%
|3.42%
|हरीपाल – 196
|92.41%
|83.60%
|8.81%
|हरोआ – 121
|97.34%
|91.00%
|6.34%
|हावड़ा उत्तर – 170
|88.26%
|72.00%
|16.26%
|हावड़ा दक्षिण – 173
|91.50%
|76.80%
|14.70%
|हावड़ा मध्य – 171
|89.44%
|76.60%
|12.84%
|हिंगलगंज – 126
|95.41%
|87.40%
|8.01%
ऊपर दी गई टेबल से स्पष्ट है कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा उत्साह के साथ मतदान किया गया है। यहां भी 37 ऐसी सीटें रही हैं जहां सीधे-सीधे 10 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। कुछ सीटों पर वोटों की बढ़ोतरी 30 फीसदी से भी ज्यादा दर्ज की गई है। नीचे दी गई टेबल से उन सीटों का वोटिंग ट्रेंड समझ लेते हैं-
|सीट
|वोट 2026
|वोट 2021
|अंतर
|धनियाखाली – 197
|93.54%
|53.90%
|39.64%
|जोरसान्को – 165
|86.72%
|51.00%
|35.72%
|चौरंगी – 162
|86.60%
|54.50%
|32.10%
|काशीपुर-बेलगछिया – 168
|89.01%
|61.20%
|27.81%
|बेलेघाटा – 164
|90.81%
|64.70%
|26.11%
|बालीगंज – 161
|88.16%
|62.20%
|25.96%
|मानिकटोला – 167
|90.28%
|65.20%
|25.08%
|राशबिहारी – 160
|86.58%
|61.70%
|24.88%
|भवानीपुर – 159
|86.74%
|62.60%
|24.14%
|कोलकाता पोर्ट – 158
|89.68%
|67.70%
|21.98%
|इन्टाल्ली – 163
|92.01%
|72.40%
|19.61%
|बैरकपुर – 108
|89.82%
|70.40%
|19.42%
|भाटपाड़ा – 105
|90.15%
|71.00%
|19.15%
|विधान नगर – 116
|86.26%
|69.10%
|17.16%
|बीजपुर – 103
|90.88%
|74.30%
|16.58%
|हावड़ा उत्तर – 170
|88.26%
|72.00%
|16.26%
|कमरहटी – 112
|90.01%
|75.50%
|14.51%
|पानीहाटी – 111
|91.48%
|77.40%
|14.08%
|हावड़ा दक्षिण – 173
|91.50%
|76.80%
|14.70%
|जादवपुर – 150
|87.87%
|74.50%
|13.37%
|राजारहाट गोपालपुर – 117
|86.66%
|73.60%
|13.06%
|बड़ा नगर – 113
|88.59%
|75.70%
|12.89%
|हावड़ा मध्य – 171
|89.44%
|76.60%
|12.84%
|बेहला पूर्व – 153
|88.81%
|76.00%
|12.81%
|टॉलीगंज – 152
|88.28%
|75.60%
|12.68%
|श्रीरामपुर – 186
|90.01%
|77.60%
|12.41%
|मेतियाबुरूज – 157
|94.80%
|82.80%
|12.00%
|जगतदल – 106
|92.47%
|80.50%
|11.97%
|चंपदानी – 187
|91.43%
|79.50%
|11.93%
|नोआपाड़ा – 107
|87.12%
|75.20%
|11.92%
|कसबा – 149
|90.09%
|78.50%
|11.59%
|दम दम – 114
|90.20%
|78.80%
|11.40%
|शिवपुर – 172
|92.32%
|81.30%
|11.02%
|चंडीताला – 194
|91.94%
|81.10%
|10.84%
|चंदननगर – 189
|90.95%
|80.30%
|10.65%
|उत्तरपाड़ा – 185
|89.43%
|78.80%
|10.63%
|सांकरैल – 174
|94.95%
|84.70%
|10.25%
दूसरे चरण की हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटें
दूसरे चरण में कई हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 11 ऐसी हिंदू बहुल सीटें सामने आई हैं जहां पर इस बार पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा मतदान हुआ है। बड़ी बात यह है कि इन सभी सीटों पर 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। नीचे दी गई टेबल में देखिए-
|सीट
|हिंदू %
|वोट 2026
|वोट 2021
|अंतर
|2021 विजेता
|हब्रा
|98.32%
|94.40%
|86.50%
|7.90%
|TMC
|दम दम
|90.20%
|90.20%
|78.80%
|11.40%
|TMC
|मध्यग्राम
|89.36%
|94.62%
|88.00%
|6.62%
|TMC
|बैरकपुर
|85.76%
|89.82%
|70.40%
|19.42%
|TMC
|बड़ा नगर (बरानगर)
|94.95%
|88.59%
|75.70%
|12.89%
|TMC
|पानीहाटी
|95.62%
|91.48%
|77.40%
|14.08%
|TMC
|राजारहाट गोपालपुर
|84.13%
|86.66%
|73.60%
|13.06%
|TMC
|श्रीरामपुर
|92.93%
|90.01%
|77.60%
|12.41%
|TMC
|डायमंड हार्बर
|85.98%
|94.26%
|92.60%
|1.66%
|TMC
|पंदुआ
|61.45%
|93.35%
|85.20%
|8.15%
|TMC
|सिंगूर
|94.90%
|93.16%
|86.00%
|7.16%
|TMC
अब एक नजर दूसरे चरण की कुछ मुस्लिम बाहुल सीटों पर डालते हैं। हमने आपके लिए सात प्रमुख मुस्लिम बाहुल सीटें निकाली हैं। नीचे दी गई टेबल में उनका वोटिंग पैटर्न समझते हैं-
|सीट
|मुस्लिम %
|वोट 2026
|वोट 2021
|अंतर
|2021 विजेता
|बिष्णुपुर
|64.68%
|92.84%
|89.10%
|3.74%
|TMC
|श्यामपुर
|50.38%
|88.07%
|88.20%
|-0.13%
|TMC
|करीमपुर
|59%
|94.48%
|91.20%
|3.28%
|TMC
|फाल्टा
|34%
|90.30%
|91.50%
|-1.20%
|TMC
|बदुरिया
|69%
|95.66%
|89.60%
|6.06%
|TMC
|खानाकुल
|46%
|87.83%
|80.70%
|7.13%
|TMC
|महेश टाला
|14.20%
|93.37%
|86.20%
|7.17%
|TMC
दूसरे चरण के मतदान में एक बात प्रमुखता से दिखाई दे रही है, हिंदू बहुल सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ है। कई सीटों पर 15 फीसदी के करीब बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें तो वहां भी वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, लेकिन वोट फीसदी में उतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी हिंदू बहुल सीटों पर देखने को मिली है। बीजेपी दावा कर रही है कि हिंदू बहुल सीटों पर उसे काफी वोट मिला है।
पहले चरण के मतदान में क्या हुआ?
पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के आंकडो़ं के मुताबिक पहले चरण में 92.88 फीसदी वोटिंग हुई।
यहां देखिए पहले चरण में कौन सी सीट पर कितना मतदान हुआ था-
|विधानसभा सीट
|वोटिंग %
|अलीपुरद्वार
|94.05
|आसनसोल उत्तर
|88.29
|आसनसोल दक्षिण
|89.73
|इंग्लिश बाजार
|92.12
|इंडस
|94.03
|इगरा
|91.54
|इस्लामपुर
|91.37
|ईटाहार
|95.9
|ओंडा
|93.05
|कंडी
|84.95
|कतुलपुर
|93.73
|करनडीघी
|94.61
|कांथी उत्तर
|91.26
|कांथी दक्षिण
|88.3
|कालचीनी
|89.83
|कालिम्पोंग
|83.07
|कालियागंज
|95.43
|काशीपुर
|88.41
|कुमारगंज
|95.87
|कुमारग्राम
|94.23
|कुल्टी
|89.92
|कुशमुंडी
|96.49
|कूचबिहार दक्षिण
|94.76
|कूचबिहार उत्तर
|95.45
|केशपुर
|94.34
|केशियारी
|93.19
|खड़गपुर
|95.02
|खड़गपुर सदर
|88.71
|खरसाई
|82.36
|खारग्राम
|88.37
|खेजूरी
|90.93
|गंगारामपुर
|95.47
|गजोल
|95.15
|गरबेटा
|94.77
|गोपीबल्लवपुर
|92.75
|गोलपोखर
|91.67
|घाटल
|86.86
|चंचल
|95.46
|चकुलिया
|91.83
|चंद्रकोण
|93.15
|चांदीपुर
|89.58
|चोपड़ा
|96.02
|छतना
|90.33
|जंगीपुर
|95.72
|जमुरिया
|91.79
|जलपाईगुड़ी
|93.45
|जालांगी
|95.96
|जॉयपुर
|91.3
|झाड़ग्राम
|92.62
|डबग्राम-फूलबाड़ी
|94.21
|तपन
|95.1
|तामलुक
|92.29
|तालदनगरा
|90.56
|तूफानगंज
|95.39
|दान्टन
|91.88
|दार्जिलिंग
|82.16
|दासपुर
|84.6
|दिनहाटा
|95.7
|दुर्गापुर पश्चिम
|90.27
|दुर्गापुर पूर्व
|90.06
|दूबराजपुर
|94.58
|देबरा
|92.94
|दोमकल
|96.43
|धूपगुड़ी
|95.53
|नंदकुमार
|92.67
|नागरकाटा
|92.3
|नंदीग्राम
|92.24
|नबाग्राम
|90.74
|नयाग्राम
|90.65
|नलहाटी
|95.63
|नवादा
|93.66
|नाटाबारी
|95.82
|नानुर
|93.46
|नारायणगढ़
|93.7
|पंसकुरा पश्चिम
|91.88
|पंसकुरा पूर्व
|90.26
|पांडवेश्वर
|92.13
|पाड़ा
|91.01
|पिंगला
|94.27
|पुरुलिया
|90.06
|पोटाशपुर
|92.89
|फन्सिदेव
|95.08
|फरक्का
|96.05
|फलकाटा
|95.32
|बंकुरा
|90.32
|बन्दवान
|91.78
|बरजोरा
|92.23
|बर्वान
|87.8
|बलरामपुर
|92.6
|बहारामपुर
|91.72
|बागमुंडी
|91.07
|बाराबनी
|91.05
|बालूरघाट
|93.3
|बिनपुर
|93.02
|बिष्णुपुर
|93.43
|बेलडांगा
|93.05
|वैश्वणनगर
|95.3
|बोलपुर
|93.82
|भगवानपुर
|92.96
|भगवानगोला
|96.95
|भरतपुर
|88.98
|मदारिहाट
|88.96
|मनबाजार
|90.15
|मयुरेश्वर
|93.84
|महिषादल
|89.86
|माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी
|92.69
|माथाभांगा
|95.96
|मानिकचक
|94.82
|माल
|94.17
|मालतीपुर
|94.73
|मालदा
|94.62
|मुराराई
|96.08
|मुर्शिदाबाद
|95.31
|मेखलीगंज
|96.87
|मेदिनीपुर
|92.57
|मैनागुड़ी
|96.4
|मोथाबारी
|95.05
|मोयना
|90.62
|रघुनाथगंज
|96.9
|रघुनाथपुर
|91.92
|रतुआ
|93.94
|राजगंज
|96.21
|रानीगंज
|90.42
|रानीनगर
|96.81
|रानीबुंध
|91.16
|रामनगर
|89.45
|रामपुरहाट
|94.5
|रायगंज
|92.96
|रायपुर
|90.74
|रेजीनगर
|92.17
|लाभपुर
|94.29
|लालगोला
|96.45
|समसेरगंज
|96.11
|सलबाणी
|94.77
|सागरदिघी
|95.35
|साबंग
|92.92
|सालतोरा
|93
|सिताई
|96.54
|सिलीगुड़ी
|90.63
|सीतलकुची
|97.53
|सुजापुर
|94.32
|सुती
|96.07
|सूरी
|93.63
|सैंथिया
|95.01
|सोनामुखी
|93.3
|हबीबपुर
|93.96
|हरिश्चंद्रपुर
|94.3
|हरीहरपाड़ा
|95.58
|हरीरामपुर
|96
|हल्दिया
|92.06
|हांसन
|94.92
|हेमताबाद
|96.4
पहले चरण के मतदान को भी जनसत्ता ने डीकोड किया है। यहां भी पूरे चरण को हिंदू और मुस्लिम बहुल में विभाजित कर दिया है। नीचे दी गई टेबल से इस ट्रेंड को समझिए-
|सीट
|वोटिंग (%)
|धर्म (बहुलता)
|दार्जिलिंग
|82.16
|हिंदू
|कालिम्पोंग
|83.07
|हिंदू
|सिलीगुड़ी
|90.63
|हिंदू
|माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी
|92.69
|हिंदू
|फन्सिदेव
|95.08
|हिंदू
|रायगंज
|92.96
|हिंदू
|इस्लामपुर
|90.63
|हिंदू
|कालियागंज
|95.43
|हिंदू
|इटाहार
|95.9
|हिंदू
|चोपड़ा
|96.02
|हिंदू
|दिनहाटा
|95.7
|हिंदू
|माथाभांगा
|95.96
|हिंदू
|तूफानगंज
|95.39
|हिंदू
|मेखलीगंज
|96.87
|हिंदू
|जलपाईगुड़ी
|93.45
|हिंदू
|अलीपुरद्वार
|94.05
|हिंदू
|धूपगुड़ी
|95.53
|हिंदू
|मैनागुड़ी
|96.4
|हिंदू
|बालूरघाट
|93.3
|हिंदू
|गंगारामपुर
|95.47
|हिंदू
|तामलुक
|95.47
|हिंदू
|हल्दिया
|92.06
|हिंदू
|नंदीग्राम
|92.24
|हिंदू
|पंसकुरा पूर्व
|90.26
|हिंदू
|पंसकुरा पश्चिम
|91.88
|हिंदू
|जंगीपुर
|95.72
|मुस्लिम
|डोमकल
|96.43
|मुस्लिम
|लालनगोला
|96.45
|मुस्लिम
|फरक्का
|96.05
|मुस्लिम
|सागरदिघी
|95.35
|मुस्लिम
|रानीनगर
|96.81
|मुस्लिम
|जालांगी
|95.96
|मुस्लिम
|नबाग्राम
|90.74
|मुस्लिम
|मालदा
|94.62
|मुस्लिम
|इंग्लिश बाजार
|92.12
|हिंदू
|चंचल
|95.46
|हिंदू
|हरिश्चंद्रपुर
|94.3
|हिंदू
|गजोल
|95.31
|मुस्लिम
|मानिकचक
|94.82
|मुस्लिम
|रतुआ
|93.94
|मुस्लिम
|हबीबपुर
|93.96
|हिंदू
पहले चरण के मतदान में देखने को मिला था कि हिंदू बहुल सीटों पर 90 फीसदी से ज्यादा मतदान देखने को मिला। मुस्लिम बहुल सीटों पर पिछली बार भी ज्यादा मतदान रहा था, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार हिंदू बहुल सीटों पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पहले और दूसरे दोनों ही चरणों में यह ट्रेंड स्पष्ट दिखाई दिया है। सवाल यह है कि यह बदला हुआ ट्रेंड बीजेपी को फायदा देने वाला है या फिर टीएमसी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगी।
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