पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण में 92.88 फीसदी और दूसरे चरण में रिकॉर्ड 92.67 फीसदी वोटिंग हुई। दोनों चरणों में हुई बंपर वोटिंग ने अलग-अलग दावों को हवा दी है। बीजेपी और टीएमसी दो-तिहाई बहुमत की बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स ने तो कांटे की टक्कर दिखा दी है, कुछ बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं तो कुछ टीएमसी को।

जनसत्ता अपनी विशेष सीरीज आंकड़े बोलते हैं के जरिए दोनों चरणों के वोटिंग पैटर्न को डीकोड करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटों के वोटिंग पैटर्न को समझने का प्रयास है। पिछले चुनाव से उन सीटों पर कितना मतदान हुआ, इस बार कितना इजाफा हुआ, यहां हर सवाल का जवाब जानते हैं।

दूसरे चरण में कहां कितना मतदान?

नीचे दी गई टेबल से समझते हैं कि दूसरे चरण में हर सीट पर कितना मतदान हुआ है। जनसत्ता ने इस वोटिंग की तुलना पिछले विधानसभा चुनाव से भी की है, ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि किस सीट पर निर्णायक बढ़ोतरी देखने को मिली है, कहां मामूली अंतर है और कहां स्थिति स्थिर दिखाई दे रही है।

सीट वोट 2026 वोट 2021 अंतर अमडंगा – 102 96.03% 90.80% 5.23% अम्ता – 181 90.56% 82.20% 8.36% अशोकनगर – 101 95.01% 89.20% 5.81% आरामबाग – 200 92.53% 87.80% 4.73% इन्टाल्ली – 163 92.01% 72.40% 19.61% उत्तरपाड़ा – 185 89.43% 78.80% 10.63% उदयनारायणपुर – 182 92.74% 86.60% 6.14% उलुबेरिया उत्तर – 177 94.23% 85.80% 8.43% उलुबेरिया दक्षिण – 178 95.01% 88.70% 6.31% उलुबेरिया पूर्व – 176 94.27% 86.60% 7.67% औसग्राम – 273 95.21% 90.20% 5.01% कटवा – 270 92.39% 86.60% 5.79% कमरहटी – 112 90.01% 75.50% 14.51% करीमपुर – 77 94.48% 91.20% 3.28% कल्याणी – 92 92.66% 88.80% 3.86% कसबा – 149 90.09% 78.50% 11.59% काकद्वीप – 131 95.13% 93.20% 1.93% कालना – 264 93.46% 87.90% 5.56% कालीगंज – 80 93.42% 88.40% 5.02% काशीपुर-बेलगछिया – 168 89.01% 61.20% 27.81% कुलटाली – 129 95.99% 91.10% 4.89% कुलपी – 133 95.42% 91.90% 3.52% कृष्णानगर उत्तर – 83 91.92% 86.90% 5.02% कृष्णानगर दक्षिण – 85 92.94% 89.10% 3.84% कृष्णागंज – 88 89.85% 87.00% 2.85% केतुग्राम – 271 93.13% 85.30% 7.83% केनिंग पश्चिम – 138 96.43% 89.30% 7.13% केनिंग पूर्व – 139 97.70% 96.30% 1.40% कोलकाता पोर्ट – 158 89.68% 67.70% 21.98% खन्डाघोष – 259 94.90% 91.90% 3.00% खानाकुल – 202 87.83% 80.70% 7.13% खारडाह – 109 93.02% 83.10% 9.92% गईघटा – 97 93.08% 87.90% 5.18% गालसी – 274 94.83% 88.20% 6.63% गोघाट – 201 93.81% 90.80% 3.01% गोसाबा – 127 94.51% 88.10% 6.41% चंडीताला – 194 91.94% 81.10% 10.84% चंदननगर – 189 90.95% 80.30% 10.65% चकदहा – 91 92.93% 89.60% 3.33% चपरा – 82 90.05% 89.00% 1.05% चंपदानी – 187 91.43% 79.50% 11.93% चुनचुरा – 190 91.42% 82.30% 9.12% चौरंगी – 162 86.60% 54.50% 32.10% जंगीपारा – 195 91.94% 84.00% 7.94% जगतदल – 106 92.47% 80.50% 11.97% जगतबल्लवपुर – 183 92.89% 85.50% 7.39% जमालपुर – 262 94.71% 88.90% 5.81% जयनगर – 136 94.12% 88.20% 5.92% जादवपुर – 150 87.87% 74.50% 13.37% जोरसान्को – 165 86.72% 51.00% 35.72% टॉलीगंज – 152 88.28% 75.60% 12.68% डायमंड हार्बर – 143 94.26% 92.60% 1.66% डोमजुर – 184 94.00% 90.20% 3.80% तारकेश्वर – 198 93.20% 87.40% 5.80% तेहट्टा – 78 91.33% 88.40% 2.93% दम दम – 114 90.20% 78.80% 11.40% दमदम उत्तर – 110 92.26% 82.30% 9.96% देगंगा – 120 96.85% 92.10% 4.75% धनियाखाली – 197 93.54% 53.90% 39.64% नईहटी – 104 91.50% 82.10% 9.40% नकाशीपारा – 81 92.00% 88.60% 3.40% नबद्वीप – 84 93.47% 87.70% 5.77% नोआपाड़ा – 107 87.12% 75.20% 11.92% पंदुआ – 192 93.35% 85.20% 8.15% पथर प्रतिमा – 130 94.96% 91.30% 3.66% पलाशिपारा – 79 92.06% 86.80% 5.26% पांचला – 175 93.60% 85.60% 8.00% पानीहाटी – 111 91.48% 77.40% 14.08% पुरसुराह – 199 92.09% 87.40% 4.69% पूर्वस्थली उत्तर – 269 93.19% 87.10% 6.09% पूर्वस्थली दक्षिण – 268 94.03% 88.90% 5.13% फाल्टा – 144 90.30% 91.50% -1.20% बगदा – 94 89.51% 81.10% 8.41% बगनान – 180 94.08% 89.10% 4.98% बज बज – 156 94.02% 88.60% 5.42% बड़ा नगर – 113 88.59% 75.70% 12.89% बदुरिया – 99 95.66% 89.60% 6.06% बनगांव उत्तर – 95 92.61% 84.00% 8.61% बनगांव दक्षिण – 96 92.23% 86.90% 5.33% बरूईपुर पश्चिम – 140 94.49% 90.10% 4.39% बरूईपुर पूर्व – 137 94.96% 90.90% 4.06% बर्दवान उत्तर – 266 94.42% 91.40% 3.02% बर्दवान दक्षिण – 260 90.83% 81.10% 9.73% बलगढ़ – 191 93.58% 86.90% 6.68% बसंती – 128 95.73% 87.80% 7.93% बसीरहाट उत्तर – 125 96.62% 92.70% 3.92% बसीरहाट दक्षिण – 124 95.44% 88.40% 7.04% बारासात – 119 92.79% 84.70% 8.09% बाली – 169 86.86% 75.10% 11.76% बालीगंज – 161 88.16% 62.20% 25.96% विधान नगर – 116 86.26% 69.10% 17.16% बिष्णुपुर – 146 92.84% 89.10% 3.74% बीजपुर – 103 90.88% 74.30% 16.58% बेलेघाटा – 164 90.81% 64.70% 26.11% बेहला पश्चिम – 154 86.93% 77.60% 9.33% बेहला पूर्व – 153 88.81% 76.00% 12.81% बैरकपुर – 108 89.82% 70.40% 19.42% भवानीपुर – 159 86.74% 62.60% 24.14% भांगर – 148 96.78% 94.80% 1.98% भाटपाड़ा – 105 90.15% 71.00% 19.15% भातर – 267 94.20% 88.10% 6.10% मगरहाट पश्चिम – 142 94.19% 89.50% 4.69% मगरहाट पूर्व – 141 94.84% 89.50% 5.34% मध्यग्राम – 118 94.62% 88.00% 6.62% मन्दिर बाजार – 135 95.47% 90.20% 5.27% महेश टाला – 155 93.37% 86.20% 7.17% मानिकटोला – 167 90.28% 65.20% 25.08% मान्टेश्वर – 263 93.56% 88.80% 4.76% मिनाखान – 122 96.77% 92.30% 4.47% मेतियाबुरूज – 157 94.80% 82.80% 12.00% मेमारी – 265 94.37% 88.40% 5.97% मोंगलकोट – 272 93.91% 88.30% 5.61% रणघाट उत्तर पश्चिम – 87 92.31% 86.70% 5.61% रणघाट उत्तर पूर्व – 89 89.59% 83.60% 5.99% रणघाट दक्षिण – 90 90.99% 87.40% 3.59% राजारहाट गोपालपुर – 117 86.66% 73.60% 13.06% राजारहाट न्यू टाउन – 115 93.60% 89.90% 3.70% रायदीघी – 134 95.70% 90.70% 5.00% राशबिहारी – 160 86.58% 61.70% 24.88% रैना – 261 94.08% 91.70% 2.38% शिवपुर – 172 92.32% 81.30% 11.02% श्रीरामपुर – 186 90.01% 77.60% 12.41% श्यामपुर – 166 88.07% 88.20% -0.13% श्यामपुर – 179 92.56% 88.20% 4.36% सन्देशखाली – 123 95.89% 88.60% 7.29% सतगाछिया – 145 92.85% 90.50% 2.35% सप्तग्राम – 193 92.87% 83.90% 8.97% सांकरैल – 174 94.95% 84.70% 10.25% सागर – 132 93.29% 91.10% 2.19% सान्तिपुर – 86 92.87% 89.80% 3.07% सिंगूर – 188 93.16% 86.00% 7.16% सोनारपुर उत्तर – 151 93.15% 86.80% 6.35% सोनारपुर दक्षिण – 147 92.32% 85.80% 6.52% स्वरूपनगर – 98 95.00% 88.20% 6.80% हब्रा – 100 94.40% 86.50% 7.90% हरिनघाट – 93 93.82% 90.40% 3.42% हरीपाल – 196 92.41% 83.60% 8.81% हरोआ – 121 97.34% 91.00% 6.34% हावड़ा उत्तर – 170 88.26% 72.00% 16.26% हावड़ा दक्षिण – 173 91.50% 76.80% 14.70% हावड़ा मध्य – 171 89.44% 76.60% 12.84% हिंगलगंज – 126 95.41% 87.40% 8.01% सोर्स: चुनाव आयोग

ऊपर दी गई टेबल से स्पष्ट है कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा उत्साह के साथ मतदान किया गया है। यहां भी 37 ऐसी सीटें रही हैं जहां सीधे-सीधे 10 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। कुछ सीटों पर वोटों की बढ़ोतरी 30 फीसदी से भी ज्यादा दर्ज की गई है। नीचे दी गई टेबल से उन सीटों का वोटिंग ट्रेंड समझ लेते हैं-

सीट वोट 2026 वोट 2021 अंतर धनियाखाली – 197 93.54% 53.90% 39.64% जोरसान्को – 165 86.72% 51.00% 35.72% चौरंगी – 162 86.60% 54.50% 32.10% काशीपुर-बेलगछिया – 168 89.01% 61.20% 27.81% बेलेघाटा – 164 90.81% 64.70% 26.11% बालीगंज – 161 88.16% 62.20% 25.96% मानिकटोला – 167 90.28% 65.20% 25.08% राशबिहारी – 160 86.58% 61.70% 24.88% भवानीपुर – 159 86.74% 62.60% 24.14% कोलकाता पोर्ट – 158 89.68% 67.70% 21.98% इन्टाल्ली – 163 92.01% 72.40% 19.61% बैरकपुर – 108 89.82% 70.40% 19.42% भाटपाड़ा – 105 90.15% 71.00% 19.15% विधान नगर – 116 86.26% 69.10% 17.16% बीजपुर – 103 90.88% 74.30% 16.58% हावड़ा उत्तर – 170 88.26% 72.00% 16.26% कमरहटी – 112 90.01% 75.50% 14.51% पानीहाटी – 111 91.48% 77.40% 14.08% हावड़ा दक्षिण – 173 91.50% 76.80% 14.70% जादवपुर – 150 87.87% 74.50% 13.37% राजारहाट गोपालपुर – 117 86.66% 73.60% 13.06% बड़ा नगर – 113 88.59% 75.70% 12.89% हावड़ा मध्य – 171 89.44% 76.60% 12.84% बेहला पूर्व – 153 88.81% 76.00% 12.81% टॉलीगंज – 152 88.28% 75.60% 12.68% श्रीरामपुर – 186 90.01% 77.60% 12.41% मेतियाबुरूज – 157 94.80% 82.80% 12.00% जगतदल – 106 92.47% 80.50% 11.97% चंपदानी – 187 91.43% 79.50% 11.93% नोआपाड़ा – 107 87.12% 75.20% 11.92% कसबा – 149 90.09% 78.50% 11.59% दम दम – 114 90.20% 78.80% 11.40% शिवपुर – 172 92.32% 81.30% 11.02% चंडीताला – 194 91.94% 81.10% 10.84% चंदननगर – 189 90.95% 80.30% 10.65% उत्तरपाड़ा – 185 89.43% 78.80% 10.63% सांकरैल – 174 94.95% 84.70% 10.25% सोर्स: चुनाव आयोग

दूसरे चरण की हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटें

दूसरे चरण में कई हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 11 ऐसी हिंदू बहुल सीटें सामने आई हैं जहां पर इस बार पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा मतदान हुआ है। बड़ी बात यह है कि इन सभी सीटों पर 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। नीचे दी गई टेबल में देखिए-

सीट हिंदू % वोट 2026 वोट 2021 अंतर 2021 विजेता हब्रा 98.32% 94.40% 86.50% 7.90% TMC दम दम 90.20% 90.20% 78.80% 11.40% TMC मध्यग्राम 89.36% 94.62% 88.00% 6.62% TMC बैरकपुर 85.76% 89.82% 70.40% 19.42% TMC बड़ा नगर (बरानगर) 94.95% 88.59% 75.70% 12.89% TMC पानीहाटी 95.62% 91.48% 77.40% 14.08% TMC राजारहाट गोपालपुर 84.13% 86.66% 73.60% 13.06% TMC श्रीरामपुर 92.93% 90.01% 77.60% 12.41% TMC डायमंड हार्बर 85.98% 94.26% 92.60% 1.66% TMC पंदुआ 61.45% 93.35% 85.20% 8.15% TMC सिंगूर 94.90% 93.16% 86.00% 7.16% TMC सोर्स: चुनाव आयोग

अब एक नजर दूसरे चरण की कुछ मुस्लिम बाहुल सीटों पर डालते हैं। हमने आपके लिए सात प्रमुख मुस्लिम बाहुल सीटें निकाली हैं। नीचे दी गई टेबल में उनका वोटिंग पैटर्न समझते हैं-

सीट मुस्लिम % वोट 2026 वोट 2021 अंतर 2021 विजेता बिष्णुपुर 64.68% 92.84% 89.10% 3.74% TMC श्यामपुर 50.38% 88.07% 88.20% -0.13% TMC करीमपुर 59% 94.48% 91.20% 3.28% TMC फाल्टा 34% 90.30% 91.50% -1.20% TMC बदुरिया 69% 95.66% 89.60% 6.06% TMC खानाकुल 46% 87.83% 80.70% 7.13% TMC महेश टाला 14.20% 93.37% 86.20% 7.17% TMC सोर्स: चुनाव आयोग, 2011 जनगणना

दूसरे चरण के मतदान में एक बात प्रमुखता से दिखाई दे रही है, हिंदू बहुल सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ है। कई सीटों पर 15 फीसदी के करीब बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें तो वहां भी वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, लेकिन वोट फीसदी में उतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी हिंदू बहुल सीटों पर देखने को मिली है। बीजेपी दावा कर रही है कि हिंदू बहुल सीटों पर उसे काफी वोट मिला है।

पहले चरण के मतदान में क्या हुआ?

पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के आंकडो़ं के मुताबिक पहले चरण में 92.88 फीसदी वोटिंग हुई।

यहां देखिए पहले चरण में कौन सी सीट पर कितना मतदान हुआ था-

विधानसभा सीट वोटिंग % अलीपुरद्वार 94.05 आसनसोल उत्तर 88.29 आसनसोल दक्षिण 89.73 इंग्लिश बाजार 92.12 इंडस 94.03 इगरा 91.54 इस्लामपुर 91.37 ईटाहार 95.9 ओंडा 93.05 कंडी 84.95 कतुलपुर 93.73 करनडीघी 94.61 कांथी उत्तर 91.26 कांथी दक्षिण 88.3 कालचीनी 89.83 कालिम्पोंग 83.07 कालियागंज 95.43 काशीपुर 88.41 कुमारगंज 95.87 कुमारग्राम 94.23 कुल्टी 89.92 कुशमुंडी 96.49 कूचबिहार दक्षिण 94.76 कूचबिहार उत्तर 95.45 केशपुर 94.34 केशियारी 93.19 खड़गपुर 95.02 खड़गपुर सदर 88.71 खरसाई 82.36 खारग्राम 88.37 खेजूरी 90.93 गंगारामपुर 95.47 गजोल 95.15 गरबेटा 94.77 गोपीबल्लवपुर 92.75 गोलपोखर 91.67 घाटल 86.86 चंचल 95.46 चकुलिया 91.83 चंद्रकोण 93.15 चांदीपुर 89.58 चोपड़ा 96.02 छतना 90.33 जंगीपुर 95.72 जमुरिया 91.79 जलपाईगुड़ी 93.45 जालांगी 95.96 जॉयपुर 91.3 झाड़ग्राम 92.62 डबग्राम-फूलबाड़ी 94.21 तपन 95.1 तामलुक 92.29 तालदनगरा 90.56 तूफानगंज 95.39 दान्टन 91.88 दार्जिलिंग 82.16 दासपुर 84.6 दिनहाटा 95.7 दुर्गापुर पश्चिम 90.27 दुर्गापुर पूर्व 90.06 दूबराजपुर 94.58 देबरा 92.94 दोमकल 96.43 धूपगुड़ी 95.53 नंदकुमार 92.67 नागरकाटा 92.3 नंदीग्राम 92.24 नबाग्राम 90.74 नयाग्राम 90.65 नलहाटी 95.63 नवादा 93.66 नाटाबारी 95.82 नानुर 93.46 नारायणगढ़ 93.7 पंसकुरा पश्चिम 91.88 पंसकुरा पूर्व 90.26 पांडवेश्वर 92.13 पाड़ा 91.01 पिंगला 94.27 पुरुलिया 90.06 पोटाशपुर 92.89 फन्सिदेव 95.08 फरक्का 96.05 फलकाटा 95.32 बंकुरा 90.32 बन्दवान 91.78 बरजोरा 92.23 बर्वान 87.8 बलरामपुर 92.6 बहारामपुर 91.72 बागमुंडी 91.07 बाराबनी 91.05 बालूरघाट 93.3 बिनपुर 93.02 बिष्णुपुर 93.43 बेलडांगा 93.05 वैश्वणनगर 95.3 बोलपुर 93.82 भगवानपुर 92.96 भगवानगोला 96.95 भरतपुर 88.98 मदारिहाट 88.96 मनबाजार 90.15 मयुरेश्वर 93.84 महिषादल 89.86 माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी 92.69 माथाभांगा 95.96 मानिकचक 94.82 माल 94.17 मालतीपुर 94.73 मालदा 94.62 मुराराई 96.08 मुर्शिदाबाद 95.31 मेखलीगंज 96.87 मेदिनीपुर 92.57 मैनागुड़ी 96.4 मोथाबारी 95.05 मोयना 90.62 रघुनाथगंज 96.9 रघुनाथपुर 91.92 रतुआ 93.94 राजगंज 96.21 रानीगंज 90.42 रानीनगर 96.81 रानीबुंध 91.16 रामनगर 89.45 रामपुरहाट 94.5 रायगंज 92.96 रायपुर 90.74 रेजीनगर 92.17 लाभपुर 94.29 लालगोला 96.45 समसेरगंज 96.11 सलबाणी 94.77 सागरदिघी 95.35 साबंग 92.92 सालतोरा 93 सिताई 96.54 सिलीगुड़ी 90.63 सीतलकुची 97.53 सुजापुर 94.32 सुती 96.07 सूरी 93.63 सैंथिया 95.01 सोनामुखी 93.3 हबीबपुर 93.96 हरिश्चंद्रपुर 94.3 हरीहरपाड़ा 95.58 हरीरामपुर 96 हल्दिया 92.06 हांसन 94.92 हेमताबाद 96.4 सोर्स: चुनाव आयोग

पहले चरण के मतदान को भी जनसत्ता ने डीकोड किया है। यहां भी पूरे चरण को हिंदू और मुस्लिम बहुल में विभाजित कर दिया है। नीचे दी गई टेबल से इस ट्रेंड को समझिए-

सीट वोटिंग (%) धर्म (बहुलता) दार्जिलिंग 82.16 हिंदू कालिम्पोंग 83.07 हिंदू सिलीगुड़ी 90.63 हिंदू माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी 92.69 हिंदू फन्सिदेव 95.08 हिंदू रायगंज 92.96 हिंदू इस्लामपुर 90.63 हिंदू कालियागंज 95.43 हिंदू इटाहार 95.9 हिंदू चोपड़ा 96.02 हिंदू दिनहाटा 95.7 हिंदू माथाभांगा 95.96 हिंदू तूफानगंज 95.39 हिंदू मेखलीगंज 96.87 हिंदू जलपाईगुड़ी 93.45 हिंदू अलीपुरद्वार 94.05 हिंदू धूपगुड़ी 95.53 हिंदू मैनागुड़ी 96.4 हिंदू बालूरघाट 93.3 हिंदू गंगारामपुर 95.47 हिंदू तामलुक 95.47 हिंदू हल्दिया 92.06 हिंदू नंदीग्राम 92.24 हिंदू पंसकुरा पूर्व 90.26 हिंदू पंसकुरा पश्चिम 91.88 हिंदू जंगीपुर 95.72 मुस्लिम डोमकल 96.43 मुस्लिम लालनगोला 96.45 मुस्लिम फरक्का 96.05 मुस्लिम सागरदिघी 95.35 मुस्लिम रानीनगर 96.81 मुस्लिम जालांगी 95.96 मुस्लिम नबाग्राम 90.74 मुस्लिम मालदा 94.62 मुस्लिम इंग्लिश बाजार 92.12 हिंदू चंचल 95.46 हिंदू हरिश्चंद्रपुर 94.3 हिंदू गजोल 95.31 मुस्लिम मानिकचक 94.82 मुस्लिम रतुआ 93.94 मुस्लिम हबीबपुर 93.96 हिंदू सोर्स: चुनाव आयोग और 2011 जनगणना

पहले चरण के मतदान में देखने को मिला था कि हिंदू बहुल सीटों पर 90 फीसदी से ज्यादा मतदान देखने को मिला। मुस्लिम बहुल सीटों पर पिछली बार भी ज्यादा मतदान रहा था, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार हिंदू बहुल सीटों पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पहले और दूसरे दोनों ही चरणों में यह ट्रेंड स्पष्ट दिखाई दिया है। सवाल यह है कि यह बदला हुआ ट्रेंड बीजेपी को फायदा देने वाला है या फिर टीएमसी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगी।

जनसत्ता की विशेष सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के अन्य भाग पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें