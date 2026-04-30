पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण में 92.88 फीसदी और दूसरे चरण में रिकॉर्ड 92.67 फीसदी वोटिंग हुई। दोनों चरणों में हुई बंपर वोटिंग ने अलग-अलग दावों को हवा दी है। बीजेपी और टीएमसी दो-तिहाई बहुमत की बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स ने तो कांटे की टक्कर दिखा दी है, कुछ बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं तो कुछ टीएमसी को।

जनसत्ता अपनी विशेष सीरीज आंकड़े बोलते हैं के जरिए दोनों चरणों के वोटिंग पैटर्न को डीकोड करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटों के वोटिंग पैटर्न को समझने का प्रयास है। पिछले चुनाव से उन सीटों पर कितना मतदान हुआ, इस बार कितना इजाफा हुआ, यहां हर सवाल का जवाब जानते हैं।

दूसरे चरण में कहां कितना मतदान?

नीचे दी गई टेबल से समझते हैं कि दूसरे चरण में हर सीट पर कितना मतदान हुआ है। जनसत्ता ने इस वोटिंग की तुलना पिछले विधानसभा चुनाव से भी की है, ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि किस सीट पर निर्णायक बढ़ोतरी देखने को मिली है, कहां मामूली अंतर है और कहां स्थिति स्थिर दिखाई दे रही है।

सीटवोट 2026वोट 2021अंतर
अमडंगा – 10296.03%90.80%5.23%
अम्ता – 18190.56%82.20%8.36%
अशोकनगर – 10195.01%89.20%5.81%
आरामबाग – 20092.53%87.80%4.73%
इन्टाल्ली – 16392.01%72.40%19.61%
उत्तरपाड़ा – 18589.43%78.80%10.63%
उदयनारायणपुर – 18292.74%86.60%6.14%
उलुबेरिया उत्तर – 17794.23%85.80%8.43%
उलुबेरिया दक्षिण – 17895.01%88.70%6.31%
उलुबेरिया पूर्व – 17694.27%86.60%7.67%
औसग्राम – 27395.21%90.20%5.01%
कटवा – 27092.39%86.60%5.79%
कमरहटी – 11290.01%75.50%14.51%
करीमपुर – 7794.48%91.20%3.28%
कल्याणी – 9292.66%88.80%3.86%
कसबा – 14990.09%78.50%11.59%
काकद्वीप – 13195.13%93.20%1.93%
कालना – 26493.46%87.90%5.56%
कालीगंज – 8093.42%88.40%5.02%
काशीपुर-बेलगछिया – 16889.01%61.20%27.81%
कुलटाली – 12995.99%91.10%4.89%
कुलपी – 13395.42%91.90%3.52%
कृष्णानगर उत्तर – 8391.92%86.90%5.02%
कृष्णानगर दक्षिण – 8592.94%89.10%3.84%
कृष्णागंज – 8889.85%87.00%2.85%
केतुग्राम – 27193.13%85.30%7.83%
केनिंग पश्चिम – 13896.43%89.30%7.13%
केनिंग पूर्व – 13997.70%96.30%1.40%
कोलकाता पोर्ट – 15889.68%67.70%21.98%
खन्डाघोष – 25994.90%91.90%3.00%
खानाकुल – 20287.83%80.70%7.13%
खारडाह – 10993.02%83.10%9.92%
गईघटा – 9793.08%87.90%5.18%
गालसी – 27494.83%88.20%6.63%
गोघाट – 20193.81%90.80%3.01%
गोसाबा – 12794.51%88.10%6.41%
चंडीताला – 19491.94%81.10%10.84%
चंदननगर – 18990.95%80.30%10.65%
चकदहा – 9192.93%89.60%3.33%
चपरा – 8290.05%89.00%1.05%
चंपदानी – 18791.43%79.50%11.93%
चुनचुरा – 19091.42%82.30%9.12%
चौरंगी – 16286.60%54.50%32.10%
जंगीपारा – 19591.94%84.00%7.94%
जगतदल – 10692.47%80.50%11.97%
जगतबल्लवपुर – 18392.89%85.50%7.39%
जमालपुर – 26294.71%88.90%5.81%
जयनगर – 13694.12%88.20%5.92%
जादवपुर – 15087.87%74.50%13.37%
जोरसान्को – 16586.72%51.00%35.72%
टॉलीगंज – 15288.28%75.60%12.68%
डायमंड हार्बर – 14394.26%92.60%1.66%
डोमजुर – 18494.00%90.20%3.80%
तारकेश्वर – 19893.20%87.40%5.80%
तेहट्टा – 7891.33%88.40%2.93%
दम दम – 11490.20%78.80%11.40%
दमदम उत्तर – 11092.26%82.30%9.96%
देगंगा – 12096.85%92.10%4.75%
धनियाखाली – 19793.54%53.90%39.64%
नईहटी – 10491.50%82.10%9.40%
नकाशीपारा – 8192.00%88.60%3.40%
नबद्वीप – 8493.47%87.70%5.77%
नोआपाड़ा – 10787.12%75.20%11.92%
पंदुआ – 19293.35%85.20%8.15%
पथर प्रतिमा – 13094.96%91.30%3.66%
पलाशिपारा – 7992.06%86.80%5.26%
पांचला – 17593.60%85.60%8.00%
पानीहाटी – 11191.48%77.40%14.08%
पुरसुराह – 19992.09%87.40%4.69%
पूर्वस्थली उत्तर – 26993.19%87.10%6.09%
पूर्वस्थली दक्षिण – 26894.03%88.90%5.13%
फाल्टा – 14490.30%91.50%-1.20%
बगदा – 9489.51%81.10%8.41%
बगनान – 18094.08%89.10%4.98%
बज बज – 15694.02%88.60%5.42%
बड़ा नगर – 11388.59%75.70%12.89%
बदुरिया – 9995.66%89.60%6.06%
बनगांव उत्तर – 9592.61%84.00%8.61%
बनगांव दक्षिण – 9692.23%86.90%5.33%
बरूईपुर पश्चिम – 14094.49%90.10%4.39%
बरूईपुर पूर्व – 13794.96%90.90%4.06%
बर्दवान उत्तर – 26694.42%91.40%3.02%
बर्दवान दक्षिण – 26090.83%81.10%9.73%
बलगढ़ – 19193.58%86.90%6.68%
बसंती – 12895.73%87.80%7.93%
बसीरहाट उत्तर – 12596.62%92.70%3.92%
बसीरहाट दक्षिण – 12495.44%88.40%7.04%
बारासात – 11992.79%84.70%8.09%
बाली – 16986.86%75.10%11.76%
बालीगंज – 16188.16%62.20%25.96%
विधान नगर – 11686.26%69.10%17.16%
बिष्णुपुर – 14692.84%89.10%3.74%
बीजपुर – 10390.88%74.30%16.58%
बेलेघाटा – 16490.81%64.70%26.11%
बेहला पश्चिम – 15486.93%77.60%9.33%
बेहला पूर्व – 15388.81%76.00%12.81%
बैरकपुर – 10889.82%70.40%19.42%
भवानीपुर – 15986.74%62.60%24.14%
भांगर – 14896.78%94.80%1.98%
भाटपाड़ा – 10590.15%71.00%19.15%
भातर – 26794.20%88.10%6.10%
मगरहाट पश्चिम – 14294.19%89.50%4.69%
मगरहाट पूर्व – 14194.84%89.50%5.34%
मध्यग्राम – 11894.62%88.00%6.62%
मन्दिर बाजार – 13595.47%90.20%5.27%
महेश टाला – 15593.37%86.20%7.17%
मानिकटोला – 16790.28%65.20%25.08%
मान्टेश्वर – 26393.56%88.80%4.76%
मिनाखान – 12296.77%92.30%4.47%
मेतियाबुरूज – 15794.80%82.80%12.00%
मेमारी – 26594.37%88.40%5.97%
मोंगलकोट – 27293.91%88.30%5.61%
रणघाट उत्तर पश्चिम – 8792.31%86.70%5.61%
रणघाट उत्तर पूर्व – 8989.59%83.60%5.99%
रणघाट दक्षिण – 9090.99%87.40%3.59%
राजारहाट गोपालपुर – 11786.66%73.60%13.06%
राजारहाट न्यू टाउन – 11593.60%89.90%3.70%
रायदीघी – 13495.70%90.70%5.00%
राशबिहारी – 16086.58%61.70%24.88%
रैना – 26194.08%91.70%2.38%
शिवपुर – 17292.32%81.30%11.02%
श्रीरामपुर – 18690.01%77.60%12.41%
श्यामपुर – 16688.07%88.20%-0.13%
श्यामपुर – 17992.56%88.20%4.36%
सन्देशखाली – 12395.89%88.60%7.29%
सतगाछिया – 14592.85%90.50%2.35%
सप्तग्राम – 19392.87%83.90%8.97%
सांकरैल – 17494.95%84.70%10.25%
सागर – 13293.29%91.10%2.19%
सान्तिपुर – 8692.87%89.80%3.07%
सिंगूर – 18893.16%86.00%7.16%
सोनारपुर उत्तर – 15193.15%86.80%6.35%
सोनारपुर दक्षिण – 14792.32%85.80%6.52%
स्वरूपनगर – 9895.00%88.20%6.80%
हब्रा – 10094.40%86.50%7.90%
हरिनघाट – 9393.82%90.40%3.42%
हरीपाल – 19692.41%83.60%8.81%
हरोआ – 12197.34%91.00%6.34%
हावड़ा उत्तर – 17088.26%72.00%16.26%
हावड़ा दक्षिण – 17391.50%76.80%14.70%
हावड़ा मध्य – 17189.44%76.60%12.84%
हिंगलगंज – 12695.41%87.40%8.01%
सोर्स: चुनाव आयोग

ऊपर दी गई टेबल से स्पष्ट है कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा उत्साह के साथ मतदान किया गया है। यहां भी 37 ऐसी सीटें रही हैं जहां सीधे-सीधे 10 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। कुछ सीटों पर वोटों की बढ़ोतरी 30 फीसदी से भी ज्यादा दर्ज की गई है। नीचे दी गई टेबल से उन सीटों का वोटिंग ट्रेंड समझ लेते हैं-

सीटवोट 2026वोट 2021अंतर
धनियाखाली – 19793.54%53.90%39.64%
जोरसान्को – 16586.72%51.00%35.72%
चौरंगी – 16286.60%54.50%32.10%
काशीपुर-बेलगछिया – 16889.01%61.20%27.81%
बेलेघाटा – 16490.81%64.70%26.11%
बालीगंज – 16188.16%62.20%25.96%
मानिकटोला – 16790.28%65.20%25.08%
राशबिहारी – 16086.58%61.70%24.88%
भवानीपुर – 15986.74%62.60%24.14%
कोलकाता पोर्ट – 15889.68%67.70%21.98%
इन्टाल्ली – 16392.01%72.40%19.61%
बैरकपुर – 10889.82%70.40%19.42%
भाटपाड़ा – 10590.15%71.00%19.15%
विधान नगर – 11686.26%69.10%17.16%
बीजपुर – 10390.88%74.30%16.58%
हावड़ा उत्तर – 17088.26%72.00%16.26%
कमरहटी – 11290.01%75.50%14.51%
पानीहाटी – 11191.48%77.40%14.08%
हावड़ा दक्षिण – 17391.50%76.80%14.70%
जादवपुर – 15087.87%74.50%13.37%
राजारहाट गोपालपुर – 11786.66%73.60%13.06%
बड़ा नगर – 11388.59%75.70%12.89%
हावड़ा मध्य – 17189.44%76.60%12.84%
बेहला पूर्व – 15388.81%76.00%12.81%
टॉलीगंज – 15288.28%75.60%12.68%
श्रीरामपुर – 18690.01%77.60%12.41%
मेतियाबुरूज – 15794.80%82.80%12.00%
जगतदल – 10692.47%80.50%11.97%
चंपदानी – 18791.43%79.50%11.93%
नोआपाड़ा – 10787.12%75.20%11.92%
कसबा – 14990.09%78.50%11.59%
दम दम – 11490.20%78.80%11.40%
शिवपुर – 17292.32%81.30%11.02%
चंडीताला – 19491.94%81.10%10.84%
चंदननगर – 18990.95%80.30%10.65%
उत्तरपाड़ा – 18589.43%78.80%10.63%
सांकरैल – 17494.95%84.70%10.25%
सोर्स: चुनाव आयोग

दूसरे चरण की हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटें

दूसरे चरण में कई हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 11 ऐसी हिंदू बहुल सीटें सामने आई हैं जहां पर इस बार पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा मतदान हुआ है। बड़ी बात यह है कि इन सभी सीटों पर 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। नीचे दी गई टेबल में देखिए-

सीटहिंदू %वोट 2026वोट 2021अंतर2021 विजेता
हब्रा98.32%94.40%86.50%7.90%TMC
दम दम90.20%90.20%78.80%11.40%TMC
मध्यग्राम89.36%94.62%88.00%6.62%TMC
बैरकपुर85.76%89.82%70.40%19.42%TMC
बड़ा नगर (बरानगर)94.95%88.59%75.70%12.89%TMC
पानीहाटी95.62%91.48%77.40%14.08%TMC
राजारहाट गोपालपुर84.13%86.66%73.60%13.06%TMC
श्रीरामपुर92.93%90.01%77.60%12.41%TMC
डायमंड हार्बर85.98%94.26%92.60%1.66%TMC
पंदुआ61.45%93.35%85.20%8.15%TMC
सिंगूर94.90%93.16%86.00%7.16%TMC
सोर्स: चुनाव आयोग

अब एक नजर दूसरे चरण की कुछ मुस्लिम बाहुल सीटों पर डालते हैं। हमने आपके लिए सात प्रमुख मुस्लिम बाहुल सीटें निकाली हैं। नीचे दी गई टेबल में उनका वोटिंग पैटर्न समझते हैं-

सीटमुस्लिम %वोट 2026वोट 2021अंतर2021 विजेता
बिष्णुपुर64.68%92.84%89.10%3.74%TMC
श्यामपुर50.38%88.07%88.20%-0.13%TMC
करीमपुर59%94.48%91.20%3.28%TMC
फाल्टा34%90.30%91.50%-1.20%TMC
बदुरिया69%95.66%89.60%6.06%TMC
खानाकुल46%87.83%80.70%7.13%TMC
महेश टाला14.20%93.37%86.20%7.17%TMC
सोर्स: चुनाव आयोग, 2011 जनगणना

दूसरे चरण के मतदान में एक बात प्रमुखता से दिखाई दे रही है, हिंदू बहुल सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ है। कई सीटों पर 15 फीसदी के करीब बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें तो वहां भी वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, लेकिन वोट फीसदी में उतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी हिंदू बहुल सीटों पर देखने को मिली है। बीजेपी दावा कर रही है कि हिंदू बहुल सीटों पर उसे काफी वोट मिला है।

पहले चरण के मतदान में क्या हुआ?

पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के आंकडो़ं के मुताबिक पहले चरण में 92.88 फीसदी वोटिंग हुई।

यहां देखिए पहले चरण में कौन सी सीट पर कितना मतदान हुआ था-

विधानसभा सीटवोटिंग %
अलीपुरद्वार94.05
आसनसोल उत्तर88.29
आसनसोल दक्षिण89.73
इंग्लिश बाजार92.12
इंडस94.03
इगरा91.54
इस्लामपुर91.37
ईटाहार95.9
ओंडा93.05
कंडी84.95
कतुलपुर93.73
करनडीघी94.61
कांथी उत्तर91.26
कांथी दक्षिण88.3
कालचीनी89.83
कालिम्पोंग83.07
कालियागंज95.43
काशीपुर88.41
कुमारगंज95.87
कुमारग्राम94.23
कुल्टी89.92
कुशमुंडी96.49
कूचबिहार दक्षिण94.76
कूचबिहार उत्तर95.45
केशपुर94.34
केशियारी93.19
खड़गपुर95.02
खड़गपुर सदर88.71
खरसाई82.36
खारग्राम88.37
खेजूरी90.93
गंगारामपुर95.47
गजोल95.15
गरबेटा94.77
गोपीबल्लवपुर92.75
गोलपोखर91.67
घाटल86.86
चंचल95.46
चकुलिया91.83
चंद्रकोण93.15
चांदीपुर89.58
चोपड़ा96.02
छतना90.33
जंगीपुर95.72
जमुरिया91.79
जलपाईगुड़ी93.45
जालांगी95.96
जॉयपुर91.3
झाड़ग्राम92.62
डबग्राम-फूलबाड़ी94.21
तपन95.1
तामलुक92.29
तालदनगरा90.56
तूफानगंज95.39
दान्टन91.88
दार्जिलिंग82.16
दासपुर84.6
दिनहाटा95.7
दुर्गापुर पश्चिम90.27
दुर्गापुर पूर्व90.06
दूबराजपुर94.58
देबरा92.94
दोमकल96.43
धूपगुड़ी95.53
नंदकुमार92.67
नागरकाटा92.3
नंदीग्राम92.24
नबाग्राम90.74
नयाग्राम90.65
नलहाटी95.63
नवादा93.66
नाटाबारी95.82
नानुर93.46
नारायणगढ़93.7
पंसकुरा पश्चिम91.88
पंसकुरा पूर्व90.26
पांडवेश्वर92.13
पाड़ा91.01
पिंगला94.27
पुरुलिया90.06
पोटाशपुर92.89
फन्सिदेव95.08
फरक्का96.05
फलकाटा95.32
बंकुरा90.32
बन्दवान91.78
बरजोरा92.23
बर्वान87.8
बलरामपुर92.6
बहारामपुर91.72
बागमुंडी91.07
बाराबनी91.05
बालूरघाट93.3
बिनपुर93.02
बिष्णुपुर93.43
बेलडांगा93.05
वैश्वणनगर95.3
बोलपुर93.82
भगवानपुर92.96
भगवानगोला96.95
भरतपुर88.98
मदारिहाट88.96
मनबाजार90.15
मयुरेश्वर93.84
महिषादल89.86
माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी92.69
माथाभांगा95.96
मानिकचक94.82
माल94.17
मालतीपुर94.73
मालदा94.62
मुराराई96.08
मुर्शिदाबाद95.31
मेखलीगंज96.87
मेदिनीपुर92.57
मैनागुड़ी96.4
मोथाबारी95.05
मोयना90.62
रघुनाथगंज96.9
रघुनाथपुर91.92
रतुआ93.94
राजगंज96.21
रानीगंज90.42
रानीनगर96.81
रानीबुंध91.16
रामनगर89.45
रामपुरहाट94.5
रायगंज92.96
रायपुर90.74
रेजीनगर92.17
लाभपुर94.29
लालगोला96.45
समसेरगंज96.11
सलबाणी94.77
सागरदिघी95.35
साबंग92.92
सालतोरा93
सिताई96.54
सिलीगुड़ी90.63
सीतलकुची97.53
सुजापुर94.32
सुती96.07
सूरी93.63
सैंथिया95.01
सोनामुखी93.3
हबीबपुर93.96
हरिश्चंद्रपुर94.3
हरीहरपाड़ा95.58
हरीरामपुर96
हल्दिया92.06
हांसन94.92
हेमताबाद96.4
सोर्स: चुनाव आयोग

पहले चरण के मतदान को भी जनसत्ता ने डीकोड किया है। यहां भी पूरे चरण को हिंदू और मुस्लिम बहुल में विभाजित कर दिया है। नीचे दी गई टेबल से इस ट्रेंड को समझिए-

सीटवोटिंग (%)धर्म (बहुलता)
दार्जिलिंग82.16हिंदू
कालिम्पोंग83.07हिंदू
सिलीगुड़ी90.63हिंदू
माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी92.69हिंदू
फन्सिदेव95.08हिंदू
रायगंज92.96हिंदू
इस्लामपुर90.63हिंदू
कालियागंज95.43हिंदू
इटाहार95.9हिंदू
चोपड़ा96.02हिंदू
दिनहाटा95.7हिंदू
माथाभांगा95.96हिंदू
तूफानगंज95.39हिंदू
मेखलीगंज96.87हिंदू
जलपाईगुड़ी93.45हिंदू
अलीपुरद्वार94.05हिंदू
धूपगुड़ी95.53हिंदू
मैनागुड़ी96.4हिंदू
बालूरघाट93.3हिंदू
गंगारामपुर95.47हिंदू
तामलुक95.47हिंदू
हल्दिया92.06हिंदू
नंदीग्राम92.24हिंदू
पंसकुरा पूर्व90.26हिंदू
पंसकुरा पश्चिम91.88हिंदू
जंगीपुर95.72मुस्लिम
डोमकल96.43मुस्लिम
लालनगोला96.45मुस्लिम
फरक्का96.05मुस्लिम
सागरदिघी95.35मुस्लिम
रानीनगर96.81मुस्लिम
जालांगी95.96मुस्लिम
नबाग्राम90.74मुस्लिम
मालदा94.62मुस्लिम
इंग्लिश बाजार92.12हिंदू
चंचल95.46हिंदू
हरिश्चंद्रपुर94.3हिंदू
गजोल95.31मुस्लिम
मानिकचक94.82मुस्लिम
रतुआ93.94मुस्लिम
हबीबपुर93.96हिंदू
सोर्स: चुनाव आयोग और 2011 जनगणना

पहले चरण के मतदान में देखने को मिला था कि हिंदू बहुल सीटों पर 90 फीसदी से ज्यादा मतदान देखने को मिला। मुस्लिम बहुल सीटों पर पिछली बार भी ज्यादा मतदान रहा था, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार हिंदू बहुल सीटों पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पहले और दूसरे दोनों ही चरणों में यह ट्रेंड स्पष्ट दिखाई दिया है। सवाल यह है कि यह बदला हुआ ट्रेंड बीजेपी को फायदा देने वाला है या फिर टीएमसी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगी।

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