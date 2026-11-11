Sonia Gandhi Book Belonging A Journey of Love: कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य सौरव दास ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन का स्वागत किया। उन्होंने सोनिया गांधी की यात्रा को असाधारण बताया और उन्हें शक्ति की मिसाल बताते हुए उनकी तारीफ की।

सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद खासकर एक महिला राजनीतिक नेता के रूप में और लगातार हो रहे व्यक्तिगत हमलों के बीच (खासकर हाल के वर्षों में, जब राजनीति और सार्वजनिक जीवन से सारी मर्यादा खत्म हो गई है), वे पूरी मजबूती के साथ डटी रहीं। उन्होंने देश को यह सिखाया कि काम करने का एक बेहतर तरीका भी हो सकता है और इसी वजह से, सोनिया गांधी सार्वजनिक जीवन में मजबूती और शालीनता की एक मिसाल बनी हुई हैं।”

Despite facing the worse of difficult circumstances, especially as a woman political leader, and the relentless personal attacks, especially in the recent years where politics and public life has lost all decency, she has stood tall and taught the country that there is a better… https://t.co/qMLo8oKKTq — Saurav Das (@SauravDassss) November 10, 2026

सौरव दास ने सोनिया गांधी की किताब खरीदी

सौरव दास ने मंगलवार को सोनिया गांधी की किताब खरीदी। दास ने कहा कि सोनिया गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ सहा है और वे कई लोगों के लिए ताकत का एक बड़ा सहारा रही हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, “आप चाहे किसी भी विचारधारा या राजनीतिक दल से जुड़े हों, आपको यह याद रखना होगा कि सोनिया गांधी जी ने इस देश और इसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”

सोनिया गांधी का सफर वाकई असाधारण- सौरव दास

दास ने आगे कहा, “उनके नेतृत्व में, देश का सबसे बड़ा प्रमुख राजनीतिक दल लगातार काम करता रहा है। यही वजह है कि कई लोग इस किताब को पढ़ने का इंतजार कर रहे थे, और मैं भी इसे जरूर पढ़ूंगा। उनका सफर वाकई असाधारण रहा है।

सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में क्या-क्या लिखा?

बता दें कि सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज और भारत के चुनाव आयोग की आलोचना की है। उन्होंने सत्ताधारी दल पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है।

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1974 में जब मेनका आनंद ने संजय गांधी से शादी की, तो वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा बन गईं जो देश की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ था। एक दशक से भी कम समय बाद, अपनी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ विवाद के चलते उन्हें यह घर छोड़ना पड़ा, जिससे एक सार्वजनिक टकराव शुरू हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर, सोनिया गांधी इन घटनाओं की तुलना एक रियलिटी शो से करती हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…