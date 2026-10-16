Abhijeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शुक्रवार शाम पांच बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से व्यवसायों को नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब सरकार पूरे शहर को बंद कर देती है, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर देती है, अपने ही नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा देती है और शहर को युद्धक्षेत्र में बदल देती है।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “अपनी शुरुआत से ही कॉकरोच जनता पार्टी का यह मानना ​​रहा है कि हम हमेशा गांधीजी के शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और हम अपने इस वादे पर कायम रहे हैं। हमने मुंबई, पुणे, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु और नागपुर में विरोध प्रदर्शन किए हैं और ये सभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे हैं।”

जयपुर में मुझ पर हमला हुआ- दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने आगे कहा, “जयपुर में मुझ पर हमला भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा से देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। हम शारीरिक बल का इस्तेमाल करने के बजाय, डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किए गए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करना बेहतर समझते हैं। हमारी ताकत संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से आती है, और कोई भी उकसावा हमें इन मूल्यों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।”

Businesses do not suffer because of peaceful protests. They suffer when the govt decides to shut down an entire city, suspend internet services and restrict the movement of its own citizens and turn the city into a war-zone.



Since its inception, the Cockroach Janta Party has… — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 16, 2026

अभिजीत दीपके ने कहा, “इसके बावजूद, हमें अराजकतावादी बताने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चुप रहने से इनकार करते हैं। लेकिन सरकार से जवाब मांगना अराजकता नहीं है, सड़कों पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अराजकता नहीं है और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना तो बिल्कुल भी अराजकता नहीं है। ये लोकतंत्र के सबसे बुनियादी रूप हैं।”

अभिजीत दीपके ने सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, “आज जो पार्टी सत्ता में है, उसने विपक्ष में रहते हुए दशकों तक विरोध प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरी और तत्कालीन सरकारों से सवाल पूछे। अगर उस समय उनके खिलाफ भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई जातीं, उन्हें डराया-धमकाया जाता या पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ता, तो आज सत्ता के पदों पर बैठे कई लोग शायद वहां तक ​​कभी नहीं पहुंच पाते। यह बहुत बड़ा पाखंड है कि जब आप विपक्ष में हों तो विरोध प्रदर्शनों को ‘लोकतांत्रिक अधिकार’ मानकर उसका समर्थन करें और जब आप सत्ता में आ जाएं तो उसी काम को ‘कानून-व्यवस्था के लिए खतरा’ बताने लगें।”

हम कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रहे- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा, “हम कोई विशेष अधिकार या खास बर्ताव नहीं मांग रहे हैं। हम बस उन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो इस गणतंत्र के हर नागरिक को मिले हुए हैं, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो। इसलिए, आइए हम इस देश के नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछें, उनसे जवाबदेही मांगें और जहां भी अन्याय देखें, वहां अपनी आवाज उठाएं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार का यह फर्ज है कि वह लोगों की बात सुने, न कि उन्हें चुप करा दे। वोटों की गिनती हो जाने के बाद लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाता।”

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार सुबह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘सत्ता परिवर्तन’ के दावे पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उनके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक संगठनों के माध्यम से युवाओं की उर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में लाने की जगह राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…