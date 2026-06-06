जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शनिवार को सेना के एक अधिकारी की खाई में गिरने से शहीद हो गए हैं। राजौरी के घने जंगलों में सेना शनिवार दोपहर आतंकवादियों की तलाश में एक बड़ा सर्च अभियान चला रहा थी।

अधिकारियों ने बताया कि शहीद अधिकारी असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट पद पर थे और और सर्च दस्ते के सदस्य थे। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई।

आतंकवादियों के संकेत मिलने के बाद चल रहा अभियान

ये सर्च अभियान ऑपरेशन शेरुवाली का हिस्सा है, जो मंजकोट के गंबीर मुघन और डोरिमल के घने जगलों में दो सप्ताह तक चलना है। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना को आतंकवादियों की मौजूदगी का संकेत मिला। इसके के बाद ये तलाशी अभियान चलाई जा रही है। इस अभियान में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं, जिन्हें खोजी कुत्तों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की सहायता भी दी जा रही है।

यह अभियान 22 मई को शुरू हुआ, जिसके अगले दिन सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। तब से अभी तक आतंकियों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। हालांकि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आतंकवादियों का पता लगने तक यह अभियान जारी रहेगा।

आतंकवादियों की संख्या बताई जा रहा पांच

सेना के अधिकारियों ने आशंका जताते हुए कहा कि आतंकवादियों की संख्या पांच हैं और वह दो गुटों में बंटे हुए हैं। ये आतंकवादी पिछले तीन महीनों से कश्मीर घाटी से सटे सुखसर और लालनसर जंगलों में आतंकवाद विरोधी रोमियो फोर्स द्वारा चलाए जा रहे निरंतर तलाशी अभियानों से बचने के लिए पीर पंजाल के निचले इलाकों में चले गए हैं।

बीते दो-तीन वर्षों से आतंकवादी राजौरी-बीजी-सुरनकोट सड़क (एनएच-144ए) और राजौरी-थानामंडी-डीकेजी-बफलीज सड़के बीच के जंगलों में एक्टिव हैं। आतंकिवादियों के एक समूह के राजौरी के जंगलों और दूसरे के पूंछ जिले के सुरनकोट में छिपे होने की आशंका है।

हाल में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट ने किया बीएसएफ मुख्यालय का दौरा

जम्मू में सुरक्षा के मद्देनजर उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने गुरुवार को पलौरा स्थित बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर मुख्यालय का दौरा किया और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की।

हालांकि उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी नियमित रूप से सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त बैठकें आयोजित करते रहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि हाल में यह पहली बार था जब उन्होंने संयुक्त नियंत्रण केंद्र (जेसीसी) की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बीएसएफ मुख्यालय का दौरा किया।

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महाराष्ट्र के नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित पासिंग आउट परेड में कैप्टन भरत भारद्वाज ने अपनी पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज किया था। परेड खत्म होने के ठीक बाद जब सभी अधिकारी और परिवार के लोग मैदान पर मौजूद थे तब कैप्टन भरत अपनी मंगेतर आरुषि को एक फाइटर हेलिकॉप्टर के सामने लेकर आए। उन्होंने घुटनों पर बैठकर अपनी मंगेतर के सामने अपने दिल की बात रखी। उनकी इस हरकत पर विवाद खड़ा हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें