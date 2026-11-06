AMUSU Election Result 2026: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आठ साल बाद हुए छात्रसंघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। अध्यक्ष पद पर मोहम्मद नोमान अशरफ और उपाध्यक्ष पद पर नसरा नईम ने जीत दर्ज की है। वहीं, मानद सचिव पद पर मोहम्मद हमदान चुने गए हैं। खास बात यह है कि एएमयू छात्रसंघ के इतिहास में पहली बार किसी छात्रा ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है।

पांच नवंबर को 13 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। ये चुनाव छात्रों के उस विरोध-प्रदर्शन के बाद हुए, जिसमें एक निर्वाचित छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग की गई थी।

किसने कितने वोटों से जीत दर्ज की

इतिहास विभाग के रिसर्च स्कॉलर अशरफ ने 7797 वोट हासिल किए। उन्होंने मोहम्मद इंतखाब को 4121 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 3,676 वोट मिले थे।

नईम ने 7091 वोट पाकर उपाध्यक्ष का चुनाव जीता। उन्होंने साकिब अली खान को हराया, जिन्हें 5,818 वोट मिले थे। वह 1,273 वोटों से जीतीं। इस पद के लिए सात उम्मीदवार मैदान में थे। अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष नोमान अशरफ ने कहा, “आठ साल के लंबे संघर्ष के बाद, आखिरकार हमें यह मौका मिल ही गया है, और यह बहुत खुशी का पल है। आप यहां छात्रों के बीच उत्साह और जोश देख सकते हैं।”

हमदान ने 8,385 वोट हासिल करके मानद सचिव का पद जीता। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी, अहमद फराज रजी को 6882 वोट मिले। हमदान ने कहा, “इतनी बड़ी जीत के साथ एक और भी बड़ी जिम्मेदारी आती है और मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा और उन्हें हासिल करने की दिशा में पूरे दिल से काम करूंगा।”

नसरा नईम ने एएमयू में रचा इतिहास

नईम की जीत पहली बार है जब कोई महिला एएमयू छात्रसंघ के तीन मुख्य पदों में से किसी एक पर चुनी गई है। अपनी जीत के बाद बात करते हुए, उन्होंने अपने अभियान का समर्थन करने वाले लोगों को इसका श्रेय दिया और कहा कि सीमित संसाधनों और एक छोटी टीम के बावजूद यह परिणाम हासिल करना संभव हो सका।

उन्होंने कहा, “मेरा मानना ​​है कि सीमित संसाधनों और एक छोटी सी टीम के साथ, इतने कम समय में इसे हासिल करना इसलिए संभव हो सका क्योंकि हमारे साथ जुड़े लोगों में समर्पण, साहस और ईमानदारी थी।” नईम ने विश्वविद्यालय में नेतृत्व को समझने के तरीके में बदलाव की भी वकालत की। उन्होंने इस जीत को पूरे छात्र समुदाय की जीत बताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में और अधिक महिलाएं नेतृत्व के पदों पर आएंगी।

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के 5 नवंबर को स्टूडेंट यूनियन चुनाव कराने के फैसले से पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों में उम्मीद जगी है। छात्र इसे अपनी लंबे समय से चली आ रही चुनी हुई स्टूडेंट बॉडी की मांग में एक संभावित टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे हैं। राज्य भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज सालों से स्टूडेंट यूनियन चुनाव नहीं करा पाए हैं। हालांकि, सबसे लंबा इंतज़ार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में हुआ है, जहां आखिरी चुनाव 1997 में हुए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…